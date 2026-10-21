Bakan Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 42 firari - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 42 firari

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 42 firari
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirten Gürlek, 88 şüphelinin tutuklandığını, 26 kişinin gözaltına alındığını ve 42 firarinin arandığını duyurdu. Soruşturma kapsamında 351 gerçek ve 102 tüzel kişinin banka hesapları ile mal varlıklarına yönelik tedbir kararları alındı.

Sermaye piyasalarında haksız kazanç elde edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalarda yüzlerce kişi hakkında işlem yapılırken, şüphelilerin mali varlıklarını kapsayan geniş çaplı tedbirler de devreye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

404 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmalarda bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Şüphelilerden 88'inin tutuklandığını, 26'sının gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklayan Gürlek, firari durumdaki 42 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

453 KİŞİ VE ŞİRKETİN MAL VARLIKLARINA YÖNELİK TEDBİR

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında tedbir kararları alındığını duyurdu.

Bu kapsamda banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini aktaran Gürlek, söz konusu tedbirlerle soruşturmaya konu varlıkların korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.

HAKSIZ KAZANÇLARIN İADESİ SÜRÜYOR

Manipülatif işlemler yoluyla haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara para iadesinde bulunmaya devam ettiğini belirten Gürlek, sürecin başsavcılıklar tarafından yakından izlendiğini kaydetti.

İade edilen tutarların ve soruşturmalarda elde edilen bulguların incelendiğini aktaran Bakan Gürlek, adli süreçlerin de eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

"SORUMLULARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edilmesini önlemek adına yürütülen süreci titizlikle takip ediyor, sorumluların adalet önünde hesap vermesi ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması için somut deliller ışığında yürütülen çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Soruşturmalarda hiçbir aşamanın göz ardı edilmeyeceğini belirten Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklamaFon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusuBerat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da varFon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Fon SoruşturmasıAkın GürlekGürlekGündemGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Son soruşturma bahanesi ile borsa da milyonlarca kişi tüm varlığını kaybetti, tüm hisseler Yüzde 80 değer kaybetti, yuvalar yıkıldı bu vatandaşların zararını kim karşılayacak? Hani en güvenilir borsa Türk Borsası diyordunuz? Bu şirketlerin birçoğu hükümet tarafından iş verilen şirketler! 0 0 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ Naim ÖNERYILDIZ:
    bakanim insanlar nasıl müsterih olsun bir ülkenın imajı borsadır malesef bizde o imajda yok milletin kanını emdirler borsa leş.... 0 0 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    42 Firarı paralarla birlikte büyük ihtimal yurt dışındadır Yanlarında götürdükleri paralardan dolayı gittikleri Ülkeler de iade etmezler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Yamal’a kafa atmanın cezası ağır oldu Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:31
Oyuncu Berfin Ant’tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:21:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek, fon soruşturmasının bilançosunu açıkladı: 88 tutuklama, 42 firari - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei