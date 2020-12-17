Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez - Son Dakika

Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez

17.12.2020 16:57
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan'ın, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle 2 hemşireye 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdırdığı iddiası üzerine Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlatılan soruşturma kapsamında, Alkan görevden alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan olay üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

"KİMSENİN KENDİ BELİRLEDİĞİ CEZAYI UYGULAMAYA HAKKI YOK"

Bakan Koca, "Başhekimin davranışı kabul edilemez. Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan müessif olayla ilgili Bakanlığımız derhal harekete geçerek duruma el koymuştur. Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşiremize başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulamaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"BAŞHEKİMLİK SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

Özellikle Kovid-19 ile mücadele kapsamında ön safta görev alan sağlık çalışanlarına en ufak bir fiile dahi tahammül edilemeyeceğini belirten Bakan Koca, "Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir. Söz konusu olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hemen ardından Bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılarak Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayşegül Alkan, 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'in yerlerinde olmadığını belirledi. İddiaya göre Başhekim Alkan, diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda azarladığı hemşirelere, görev yerini terk ettikleri gerekçesiyle kağıda 500 kez, "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazmalarını söyledi.

Hemşireler Çalışkan ve Yetkin ise, görev yerlerini terk etmediklerini öne sürerek, yazıyı yazmaya karşı çıkıp, resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etti. Başhekim Alkan'ın talebi kabul etmemesi üzerine 2 hemşire, 7 A4 kağıdına 500 kez "Ben salağım, servisimden başka servise gittim" yazdı. Altına da "Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır" notunu düştü.

Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez

İKİ SORUŞTURMA BİRDEN

Daha sonra hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin, mobbinge uğradıklarını belirterek, Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatırken, Sağlık Bakanlığı da duruma el koydu. Başhekim Dr. Ayşegül Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nce açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BAŞHEKİM GÖREVDEN ALINDI

Başhekim Uzm. Dr. Ayşegül Alkan görevden alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denildi.

Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez

Fahrettin Koca, Antalya, Kumluca, Bakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez - Son Dakika


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