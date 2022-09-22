Bakan Koca, Türkiye- Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katıldı -2

AZERBAYCAN, (DHA)- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'nda konuştu. Sözlerine şiirle başlayan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin en kalbi selamlarını Azerbaycanlılara iletti. Bakan Koca konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli meslektaşım Teymur Musayev'in Mayıs ayında ziyaretleri ile bizleri onurlandırdığı Türkiye programı kapsamında, her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir 'Eylem Planı' hazırladık. Eylem Planı'nın en önemli parçalarından birisi olan Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu, ülkelerimizde sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek var olan potansiyelimizi artırmayı planlamaktadır. Kardeş Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının toplam tutarı 12 milyar doları geçmiş, Türkiye'deki Azerbaycan yatırımları ise 20 milyar doların üzerindedir. İkili ticaret hacmimiz ise 5 milyar dolar civarındadır. Türkiye ve Azerbaycan ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, kozmetik, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi ve sağlık yatırımları alanlarında karşılıklı birer ticari partnerdir. Yıllık 500 bine yakın Azerbaycan vatandaşı ülkemizde turist olarak misafir edilmektedir. Yine Türkiye kamu ve özel sektördeki güçlü sağlık altyapısı, sürdürülebilir tedarik zinciri ve kalitesi sağlık hizmet sunumuyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz için sağlık alanında önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.?

Sağlık İş Forumu vesilesiyle var olan iş birliği imkanlarını artırmak ve yeni ortaklıklara zemin hazırlamak üzere bir araya gelindiğini belirten Bakan Koca konuşmasına şu şekilde devam etti:

Bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla tekrarlayarak, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından koyulan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefine de katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu tür etkinliklerin, önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla değil, Türk Konseyi'nin üyeleri olan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan ile Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunmak istiyorum. Bu kapsamda, Bakanlığıma bağlı özel bir şirket statüsünde olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kısa adıyla USHAŞ, Bakanlıklarımız koordinasyonlarında yürütülecek benzer faaliyetlerde önemli bir ticari organizasyon görevi üstlenebilir. Ayrıca USHAŞ ile ilgili iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki, Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen misafirlerimizin memnuniyet takibini yaptığımız Çağrı Merkezimiz çözüm odaklı bir şekilde 6 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmete başlamıştır. İkincisi ise, hazırlık çalışmaları tamamlanan 'Sağlık Turizm Portalı'mıza kamu ve özel sektördeki hastanelerce veri girişlerine başlanmıştır. 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkemizin kamu ve özel sektördeki kapasitesi ve hizmet kalitesi resmi portal üzerinden tanıtılacaktır. Böylece tedavi için ülkemizi tercih eden misafirlerimiz portal üzerinden kolay bir şekilde hastane ve doktor seçimini gönül rahatlığıyla yapabilecektir.?

Bakan Koca, programla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Azerbaycan'da söz şiirle başlar. Biz de, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumundaki açılış konuşmamıza, halkımızın, 28 yıl işgal altında kalmış Karabağ toprakları ve dönemin zor şartlar altındaki Azerbaycan halkı hakkındaki duygularıyla başladık' ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca programın öncesinde Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hiyabanı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan koca ziyaretine ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu sebebiyle bulunduğumuz kardeş ülke Azerbaycan'da, ilk olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önceki Cumhurbaşkanı rahmetli Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hiyabanını ve Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Allah ruhlarını şad etsin" dedi.