Bakan Kurum: "2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız"

23.07.2022 00:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerine çok az kaldığını belirterek, "Cumhur İttifakı'mız ile vatandaşlarımız, 20 yılda olduğu gibi yine destek olacaklar, 2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerine çok az kaldığını belirterek, "Cumhur İttifakı'mız ile vatandaşlarımız, 20 yılda olduğu gibi yine destek olacaklar, 2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız." dedi.

Bitlis'te, toplu açılış ve anahtar teslim töreninin ardından Belediyeyi ziyaret eden Kurum, sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile birlikte AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Partililerle bir araya gelen Kurum, Bitlis için çok önemli hayallerinin bulunduğunu, bunlardan birinin de şehir merkezinde devam eden "Dere Üstü Islah Projesi" olduğunu söyledi.

Kısa zamanda "Tarihe vefa, gelişmişliğe saygı" sloganıyla projeyi bitirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Kurum, ülke için de büyük hayal ve hedeflerinin bulunduğunu ifade etti.

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinin olduğunu aktaran Kurum, "Güçlü şehirler inşa ve ihya etmek için hep birlikte çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Emin olun ki Bitlis'in hayal ettiği, beklediği ne kadar proje varsa katkı sunacağız, destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını, bundan sonra da bırakmayacaklarını ifade ede Kurum, esnaf ve vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek ilgilendiklerini kaydetti.

Bitlis Belediyesinin altyapı hizmetlerinin tamamını bitirdiğini, 12 mahalleye doğal gaz verildiğini anlatan Kurum, bir mahalleye daha doğal gaz verilmesi için firma yetkilileriyle görüştüklerini, yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Azim ve gayret içinde hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Evet 2023, 2053, 2071 ile ilgili hedeflerimiz var ama şu 20 yılda yapılanları anlatabilsek, bunların hepsi bize yeter. Bu anlayışı, duruşu ve tavrı bundan sonraki süreçte de bayrağı alan arkadaşlarımızın devam ettireceğini, burada meselenin bir gönül ve dava meselesi olduğunu kapı kapı anlatmak zorundayız. 2023 seçimlerine çok az kaldı. Cumhur İttifakımız ile vatandaşlarımız, 20 yılda olduğu gibi yine destek olacaklar, 2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız. Bu can bu bedende olduğu sürece şehirlerimiz, Bitlis'imiz, Ankara'mız, İstanbul'umuz, Konya'mız, 81 ilimiz için bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Nerede bir afet olsa orada vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onlara söz verdiğimiz gibi bir yılda konutlarını, dere ıslahlarını tamamlamak suretiyle yine onlara bu hizmetleri sunacağız. Hiçbir zaman hiç kimseyi, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden her kapıyı çalarak, her gönüle girerek bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."

Daha sonra Tatvan ilçesine geçerek Van Gölü sahilinde incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, ardından Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi'ni inceleyerek, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'dan bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '2023 seçimini alarak Cumhurbaşkanımızı inşallah yeniden başkan yaptıracağız' - Son Dakika

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