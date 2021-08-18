Bakan Kurum'dan takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa cenazede eliyle su içirdi - Son Dakika

Türkiye'de de art arda yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle bakanlar da Ankara'nın yolunu unuttu. Önce güneydeki yangın bölgesine giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de sel felaketinin yaşanmasıyla hemen bölgeye intikal etti. Sel felaketinin yaşandığı günden bu yana bölgede olan Kurum'un 5 yakınını kaybeden Hüseyin Demirkol'a eliyle su içirmesi takdir topladı.

SEL SULARINA KAPILDILAR

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde yaşanan sel felaketinde 5 yakınını kaybeden Hüseyin Demirkol, eşini, annesini ve kızını iki gün arayla toprağa verdi. Babaçay'da 11 Ağustos'ta yaşanan afette, İstanbul'da inşaatta çalışan Hüseyin Demirkol'un eşi Gülcan, kızları Medine (11), Melike (6) ile annesi Remizye ve erkek kardeşi Muhammet Demirkol sel sularına kapıldı.

İKİ BAKAN DA CENAZEYE KATILDI

Demirkol'un eşinin cenazesi, 15 Ağustos'ta İncepınarı köyünün sahilinde bulunarak aynı gün yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Anne Remziye ve 11 yaşındaki Medine Demirkol'un cenazeleri ise dün aynı sahilde bulundu. Cenazeler otopsi yapıldıktan sonra bugün defnedilmek üzere Ayancık'taki Çayiçi Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

BAKAN KURUM SU İÇİRDİ

Bakan Karaismailoğlu, ayakta durmakta güçlük çeken Hüseyin Demirkol'a taziyelerini illetti. Bakan Murat Kurum da ayakta durmakta zorlanan cenaze sahibi Hüseyin Demirkol'a elleriyle su içirdi. Cenaze namazının ardından Remziye ve Medine Demirkol'un naaşları, Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirkol'un kaybolan 6 yaşındaki kızı ve kardeşini arama çalışmaları devam ediyor.