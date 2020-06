Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi - Son Dakika

Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Son 18 yılda Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

"Şehzadeler ilçemizde 36,5 hektarlık alanda; Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshakçelebi ve Dilşikar mahallelerinin olduğu alanda yaklaşık bin 769 bağımsız bölüm var. Orada hemen bu hafta hak sahibi vatandaşlarımızla bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Yıl sonuna kadar 600 konutluk etabı bu alanda başlatıp, en kısa zamanda bitirerek konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz"

"Ecdadımızın bize emanet ettiği tarihi bir değer olan Ulu Cami etrafında Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı çok örnek bir millet bahçesini burada projelendirip Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapımını gerçekleştirmek istiyoruz"

"Önümüzdeki süreçte Manisa'mıza birçok millet bahçemizi kazandıracağız"

MANİSA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilik binası önünde Vali Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Manisa protokolü ile valilik makamında toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, Manisa'ya yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ve diğer yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "Geçtiğimiz Ocak ayında Manisa'mızda 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde hissedilen deprem sonrası ağır hasarlı, orta hasarlı binalarımızın olduğunu tespit ettik. Hemen vatandaşlarımıza Valiliğimizle, AFAD'ımızla, Bakanlığımızın personeliyle gidip, yaralarını sarmak suretiyle hızlı bir şekilde hem maddi hem manevi olacak destekleri yapmaya gayret gösterdik. Söz verdiğimiz Kırkağaç ve Akhisar'ımızdaki afetzede vatandaşlarımıza yönelik konutlarımızın inşası da sürmektedir. Biz istiyoruz ki Türkiye'mizin her yerinde kentsel dönüşüm olsun. Deprem öldürmez, riskli bina öldürür diyoruz ve bu çerçevede ülkemizin her ilinde bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Manisa, bizim için çok önemli bir şehrimiz. Son 18 yılda Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Devam eden de 518 milyon liralık yatırımımız var. Türkiye genelinde şu an devam 207 Millet Bahçesi projemiz var. Yaklaşık 45 milyon metrekare büyüklüğünde 71 ilimizde devam ediyor. Manisa'mız için de önemli kararlar aldık. İller Bankası aracılığıyla Manisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize destek olmak suretiyle 2.7 milyar liralık yatırım yaptık, 200 iş tamamladık, devam eden de 158 milyon liralık işimiz var" dedi.

Şehzadeler'in 5 mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor

Manisa'da başlatılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Şehzadeler ilçemizde 36,5 hektarlık alanda; Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshakçelebi ve Dilşikar mahallelerinin olduğu alanda yaklaşık bin 769 bağımsız bölüm var. Orada hemen bu hafta hak sahibi vatandaşlarımızla bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Belediyemizle birlikte vatandaşlarımızla görüşmelere başlayacağız. 3 etapta bu projeyi yürütmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar 600 konutluk etabı da bu alanda başlatacağız ve en kısa zamanda bitirip, konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Kentsel dönüşümde amacımız hızlı, yerinde ve gönüllü bir dönüşüm süreci yürütmek. Bu çerçevede örnek projeler yapmak istiyoruz. Şehzadeler şehrimize yakışır yerel mimariyi koruyarak az katlı yatay mimarlı bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Manisa merkezde millet bahçesi projemiz var. Bunun da detaylarını daha sonra paylaşacağız. Çeşnigir Camii çevresinde de tarihimize değerlerimize yakışmayan binalar var. Bu binalara baktığımızda riskli durumda görünüyor. Belediyemizle bu binaların kamulaştırılması amacıyla 6 milyon lirası hibe, 6 milyon lirası kredi olmak üzere 12 milyon lira destek vereceğiz. Bu binaların kamulaştırmasını yaparak burayı bir meydan haline getireceğiz. Yine Kurşunluhan etrafında tarihi siluete zarar veren riskli yapılar var. Bu riskli yapıların kaldırılma sürecini belediyemizle birlikte yürüterek, tarihi-kültürü ön plana çıkaracak bir dönüşüm sürecini de tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Ulu Cami çevresine millet bahçesi kazandırılıyor

Manisa'nın tarihi Ulu Cami çevresinde de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Kurum, bu bölgeye millet bahçesi kazandıracaklarını müjdeledi. Bakan Kurum, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz Ulu Cami ve çevresi koruma alanı sınırları içerisinde 52 bin metrekarelik alan var. Ecdadımızın bize emanet ettiği tarihi bir değer olan Ulu Cami etrafında Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı çok örnek bir millet bahçesini burada projelendirip Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapımını gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar da bu alanda uygulamaya başlamak istiyoruz. Ayrıca Turgut Özal Mahallemizde Manisa Şehir Hastanesinin yapıldığı alanın hemen yanında bir kentsel dönüşüm alanı var. 180 tane hak sahibi vatandaşımız var. Burada da büyükşehir belediyemiz ile birlikte kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ilçesi kentsel dönüşüme hazırlanıyor

Kentsel dönüşüm kapsamında Yunusemre ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Yunusemre ilçemizde de iki alanımız var. Bu iki alanda Yunusemre Belediyemiz ile birlikte Lalapaşa ve Mutlu mahalleleri olmak üzere etrafındaki 11 hektarlık alanda 462 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bağımsız bölümlerin bulunduğu alanda da kentsel dönüşüm sürecini yürütüyor olacağız. Yine Yunusemre ilçemizde Laleli ve Mesir mahallelerinde 70 hektarlık alanda 6306 Sayılı Kanun kapsamında planlama sürecini Yunusemre Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle onlara imar planlarını hazırlayıp dönüşüm süreçlerinin önünü açmış olacağız. Soma bizim çok önemsediğimiz bir şehrimiz. Alın terinin örnek şehirlerinden bir tanesi. Bu şehrimizde de Soma Çarşı Cami sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Bu çerçevede belediyemize hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz" diyerek, Manisa genelinde yapılması planlanan projeleri sıraladı.

Doğu ve Batı Kışla'nın millet bahçesi olacağı iddiası

Doğu ve Batı Kışla'nın millet bahçesi olacağı yönündeki haberlerle ilgili soruya yanıt veren Bakan Kurum, "Manisa'mızın ihtiyacı olan tüm alanları değerlendirdik. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki süreçte Manisa'mıza birçok millet bahçemizi kazandıracağız. Kişi başı yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz. Bu noktada Manisa'mızın bütün ilçelerinde belediyelerimizle ortaklaşa millet bahçelerini yapıyoruz. Manisa'mıza yakışan çok daha büyük millet bahçelerini şehrin 50-100 yılını planlayarak tasarlıyoruz. İlgilileri ile görüşmelerimizi yapacağız. İlerleyen zamanlarda karar verdiğimiz alanları sizlere duyuracağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle valilikten ayrılarak, Manisa programına devam etti. Bakan Kurum'a ziyaretinde, bakan yardımcıları Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman eşlik etti.