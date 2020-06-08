Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi - Son Dakika

Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi

Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Son 18 yılda Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik" "Şehzadeler ilçemizde 36,5 hektarlık alanda;

Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Son 18 yılda Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

"Şehzadeler ilçemizde 36,5 hektarlık alanda; Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshakçelebi ve Dilşikar mahallelerinin olduğu alanda yaklaşık bin 769 bağımsız bölüm var. Orada hemen bu hafta hak sahibi vatandaşlarımızla bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Yıl sonuna kadar 600 konutluk etabı bu alanda başlatıp, en kısa zamanda bitirerek konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz"

"Ecdadımızın bize emanet ettiği tarihi bir değer olan Ulu Cami etrafında Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı çok örnek bir millet bahçesini burada projelendirip Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapımını gerçekleştirmek istiyoruz"

"Önümüzdeki süreçte Manisa'mıza birçok millet bahçemizi kazandıracağız"

MANİSA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde hayata geçirecekleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Manisa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Bakan Kurum, Valilik binası önünde Vali Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Manisa protokolü ile valilik makamında toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, Manisa'ya yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları ve diğer yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, "Geçtiğimiz Ocak ayında Manisa'mızda 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde hissedilen deprem sonrası ağır hasarlı, orta hasarlı binalarımızın olduğunu tespit ettik. Hemen vatandaşlarımıza Valiliğimizle, AFAD'ımızla, Bakanlığımızın personeliyle gidip, yaralarını sarmak suretiyle hızlı bir şekilde hem maddi hem manevi olacak destekleri yapmaya gayret gösterdik. Söz verdiğimiz Kırkağaç ve Akhisar'ımızdaki afetzede vatandaşlarımıza yönelik konutlarımızın inşası da sürmektedir. Biz istiyoruz ki Türkiye'mizin her yerinde kentsel dönüşüm olsun. Deprem öldürmez, riskli bina öldürür diyoruz ve bu çerçevede ülkemizin her ilinde bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Manisa, bizim için çok önemli bir şehrimiz. Son 18 yılda Manisa'mıza 32 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Devam eden de 518 milyon liralık yatırımımız var. Türkiye genelinde şu an devam 207 Millet Bahçesi projemiz var. Yaklaşık 45 milyon metrekare büyüklüğünde 71 ilimizde devam ediyor. Manisa'mız için de önemli kararlar aldık. İller Bankası aracılığıyla Manisa Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize destek olmak suretiyle 2.7 milyar liralık yatırım yaptık, 200 iş tamamladık, devam eden de 158 milyon liralık işimiz var" dedi.

Şehzadeler'in 5 mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor

Manisa'da başlatılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Şehzadeler ilçemizde 36,5 hektarlık alanda; Gediz, Kocatepe, Bayındırlık, İshakçelebi ve Dilşikar mahallelerinin olduğu alanda yaklaşık bin 769 bağımsız bölüm var. Orada hemen bu hafta hak sahibi vatandaşlarımızla bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Belediyemizle birlikte vatandaşlarımızla görüşmelere başlayacağız. 3 etapta bu projeyi yürütmek istiyoruz. Yıl sonuna kadar 600 konutluk etabı da bu alanda başlatacağız ve en kısa zamanda bitirip, konutları hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Kentsel dönüşümde amacımız hızlı, yerinde ve gönüllü bir dönüşüm süreci yürütmek. Bu çerçevede örnek projeler yapmak istiyoruz. Şehzadeler şehrimize yakışır yerel mimariyi koruyarak az katlı yatay mimarlı bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Manisa merkezde millet bahçesi projemiz var. Bunun da detaylarını daha sonra paylaşacağız. Çeşnigir Camii çevresinde de tarihimize değerlerimize yakışmayan binalar var. Bu binalara baktığımızda riskli durumda görünüyor. Belediyemizle bu binaların kamulaştırılması amacıyla 6 milyon lirası hibe, 6 milyon lirası kredi olmak üzere 12 milyon lira destek vereceğiz. Bu binaların kamulaştırmasını yaparak burayı bir meydan haline getireceğiz. Yine Kurşunluhan etrafında tarihi siluete zarar veren riskli yapılar var. Bu riskli yapıların kaldırılma sürecini belediyemizle birlikte yürüterek, tarihi-kültürü ön plana çıkaracak bir dönüşüm sürecini de tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Ulu Cami çevresine millet bahçesi kazandırılıyor

Manisa'nın tarihi Ulu Cami çevresinde de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan Kurum, bu bölgeye millet bahçesi kazandıracaklarını müjdeledi. Bakan Kurum, "Manisa Büyükşehir Belediyemizle yürüttüğümüz Ulu Cami ve çevresi koruma alanı sınırları içerisinde 52 bin metrekarelik alan var. Ecdadımızın bize emanet ettiği tarihi bir değer olan Ulu Cami etrafında Manisalı vatandaşlarımızın kullanacağı çok örnek bir millet bahçesini burada projelendirip Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapımını gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar da bu alanda uygulamaya başlamak istiyoruz. Ayrıca Turgut Özal Mahallemizde Manisa Şehir Hastanesinin yapıldığı alanın hemen yanında bir kentsel dönüşüm alanı var. 180 tane hak sahibi vatandaşımız var. Burada da büyükşehir belediyemiz ile birlikte kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ilçesi kentsel dönüşüme hazırlanıyor

Kentsel dönüşüm kapsamında Yunusemre ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, "Yunusemre ilçemizde de iki alanımız var. Bu iki alanda Yunusemre Belediyemiz ile birlikte Lalapaşa ve Mutlu mahalleleri olmak üzere etrafındaki 11 hektarlık alanda 462 bağımsız bölüm bulunuyor. Bu bağımsız bölümlerin bulunduğu alanda da kentsel dönüşüm sürecini yürütüyor olacağız. Yine Yunusemre ilçemizde Laleli ve Mesir mahallelerinde 70 hektarlık alanda 6306 Sayılı Kanun kapsamında planlama sürecini Yunusemre Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Bu çerçevede vatandaşlarımızla görüşmek suretiyle onlara imar planlarını hazırlayıp dönüşüm süreçlerinin önünü açmış olacağız. Soma bizim çok önemsediğimiz bir şehrimiz. Alın terinin örnek şehirlerinden bir tanesi. Bu şehrimizde de Soma Çarşı Cami sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Bu çerçevede belediyemize hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz" diyerek, Manisa genelinde yapılması planlanan projeleri sıraladı.

Doğu ve Batı Kışla'nın millet bahçesi olacağı iddiası

Doğu ve Batı Kışla'nın millet bahçesi olacağı yönündeki haberlerle ilgili soruya yanıt veren Bakan Kurum, "Manisa'mızın ihtiyacı olan tüm alanları değerlendirdik. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki süreçte Manisa'mıza birçok millet bahçemizi kazandıracağız. Kişi başı yeşil alan miktarını arttırmak istiyoruz. Bu noktada Manisa'mızın bütün ilçelerinde belediyelerimizle ortaklaşa millet bahçelerini yapıyoruz. Manisa'mıza yakışan çok daha büyük millet bahçelerini şehrin 50-100 yılını planlayarak tasarlıyoruz. İlgilileri ile görüşmelerimizi yapacağız. İlerleyen zamanlarda karar verdiğimiz alanları sizlere duyuracağız" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle valilikten ayrılarak, Manisa programına devam etti. Bakan Kurum'a ziyaretinde, bakan yardımcıları Mehmet Emin Birpınar, Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman eşlik etti.

Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi

Şehzadeler, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 07:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi - Son Dakika

Son Dakika

Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor? Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı         
00:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 02:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum, Manisa'da dev kentsel dönüşüm çalışmalarının müjdesini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]