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Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak

07.09.2021 14:45
Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak, System.String[]

Son dakika haberler... Bakan Muş: Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmakTÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında hava kargo iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Muş: Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında hava kargo iş birliği protokolü imzalandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar düzeyindeki ithalatımıza karşılık, ihracatımız 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM ile THY arasından düzenlenen hava kargo iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen törende, TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer aldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıp başarılara imza attığını belirterek, "2021-2024 döneminde hava kargo pazarımızın yılda yüzde 10'lara yaklaşan büyümeyle önemli bir noktaya geleceğini öngörmekteyiz. TİM ve THY iş birliğinin ihracatçılarımızın rekabet gücünü arttırmasına yönelik büyük katkılar sağlayacağını görüyoruz. İlk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Hava kargoyla hızlı ve güvenli gerçekleştirilen taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır" dedi.

'ARTIK TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN TÜRKİYE VAR'Bakan Karaismailoğlu, iş birliğinin yenilenen ikinci bir anlaşmayla daha da güçlü hale geleceğini söyleyerek, "Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. İhracatçılarımız, geniş uçuş ağıyla global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacaktır. Hava yoluyla taşımacılığın ihracattaki payı daha da yukarılara taşınacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisi ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı da hedefliyoruz. Ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğiyle İstanbul'u bir lojistik cazibe merkezi haline getirme hedefimiz de hız kazanacaktır. Tüm bu çalışmalar bize şunu söylüyor, artık tüketen değil üreten Türkiye var. Artık kararlara uyan değil, kararları kendi veren Türkiye var. Artık ihracatçısını koruyamayan değil, ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var" diye konuştu.'YÜZDE 10-35 ARASINDA İNDİRİM UYGULANACAKTIR'Bakan Muş ise THY'nin havacılıkta en önemli hissinin güveni yaşatmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "TİM ise özel sektör ve kamu arasındaki köprü görevini görmektedir. Ülkelerin lojistik imkanları dış ticaret politikalarında yer almaktadır. Türkiye de dünyanın en önemli lojistik üssü olma potansiyeline sahiptir. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar düzeyindeki ithalatımıza karşılık, ihracatımız 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Burada net ihracatçı pozisyonundayız. Bu noktada temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamaktır. Dış ticaret taşımalarımızda deniz ve kara yolu kullanılmaktadır. Son 20 yılda hava yolu da artış göstermektedir. 2021 Ocak-Temmuz'da ihracatımızın yüzde 8 hava yoluyla taşınmıştır. İthalattaki payı ise yüzde 10'dur. Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo önemli bir rol oynayacaktır. Hava yoluyla yapılacak ihracatın arttırılması kapsamında TİM ve THY arasında 4 Aralık 2020'de imzalanan mutabakat zaptıyla ihracatçılarımıza sağlanan avantajların önem katkı sağladığını gözlemledik. Bugünkü mutabakat zaptıyla Turkish Cargo tarafından yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebzeyle balık taşımalarında yüzde 10-35 arasında indirim uygulanacaktır. Olumlu etki yaratacağı aşikardır."'TÜRKİYE İHRACATLA YÜKSELECEK'TİM Başkanı İsmail Gülle de, "İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Türkiye, ihracatla yükselecek. İhracat da THY'nin kanatlarında yükselecek" ifadesini kullandı.THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, "Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanına ihracat köprüleri kurdu. Bayrak taşıyıcı kargo markamız sahip olduğu geniş hizmet ağıyla ihracatçımız açısından stratejik önemdeki pazarlara erişme konusunda can suyu olmaya devam ediyor. Dünyanın en yüksek büyüme oranlarından birine sahip ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımıza yaptığımız katkıyı bugün burada pekiştirmek, Türk Hava Yolları ailesi için bir gurur vesilesi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak
Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak
Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak

Türk Hava Yolları, Türkiye, İhracat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Muş Hedefimiz, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak - Son Dakika


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