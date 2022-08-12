ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Bakan Nebati, teşvik belgeli yatırımlara vergi desteğinin 100 milyar liraya ulaşacağını açıkladı:

"İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması kapsamında 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar lira Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl sonunda söz konusu rakamın 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz"

"Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimlerini KDV'den istisna ettik. 2022 yılının ilk yarısında bu teşvik kapsamında 13 bin yatırımcımız yaklaşık 46 milyar liralık makine ve teçhizat almıştır. Hayırlı, uğurlu olsun"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu AA'ya anlattı:

"YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir"

"Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz"

"Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı"

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara) (Grafikli)

3- Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Batı'nın Kırım'ın ilhakına yeterli tepkiyi vermemekle hata yaptığını söyledi:

"Bence Kırım'ın ilhakından sonra bir hata yaptık. Ortada birtakım yaptırımlar vardı, doğru ama o kadar. Radikal bir yaptırım paketi değildi. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için istediğini yaptığında önemsiz sonuçlar alabileceğini gösteren yanlış bir sinyal oldu"

"(Batı Balkanlar) Bölge ya bir tarafa ya da diğer tarafa gidecek. Bu noktada NATO'nun yapacakları büyük önem taşıyor. Eğer beklemeye devam ederse Batı Balkanlar daha fazla Rusya'ya maruz kalır ve problemler ortaya çıkabilir"

"Türkiye çok önemli. Jeopolitik olarak da çok önemli. Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi"

(Behlül Çetinkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı TSK'nın emrinde

"Asker olacaksın, vatan ve millet için çalışacaksın" diyen annesinin hayalini gerçekleştiren helikopter pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş:

"Deniz Hava Komutanlığının ilk ve tek Seahawk SH-70 kadın pilotuyum. Benden sonra geleceklere örnek olmak için elimden geleni yapıyorum"

"Bu üniformayı giydikten sonra hepimiz askeriz, en iyiyi emniyetli şekilde yapmaya çalışıyoruz"

(Şengül Azbay/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İkinci el oto satışları azaldı, fiyatlar değişmedi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar geçen ay haziran ayına kıyasla yüzde 29 düşerken, araç fiyatlarında kayda değer bir değişiklik gözlenmedi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

6- Azalan deniz buzu sadece kutup ekosistemini değil tüm dünyanın iklimini etkiliyor

Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kapt. Özgün Oktar:

"Deniz buzları dünyanın buz çağına girmesini engelleyen yapılar"

Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Uzak Yol Vardiya Zabiti Kapt. Doğaç Baybars Işıler:

"Küresel iklim değişikliği ile birlikte artık kuzey enlemlerde de deniz trafiğinin arttığını gözlemleyebiliyoruz"

(Şebnem Coşkun-Özge Elif Kızıl/Arktik Okyanusu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- "Kimyasını değiştirdiği bağlamayı" dünyayla buluşturuyor

Kimya mühendisliğinden mezun olan, genetik alanında yüksek lisansını yaparken kariyerini müzik alanında sürdürmeye karar veren bağlama virtüözü Sinan Ayyıldız, klasik müzik ve caz parçalarını saza uyarlaması ve tasarladığı farklı bağlama çeşitleriyle tanınıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeliği yapan, Rusya, ABD, İngiltere, Bangladeş, İspanya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkede konser veren Doç. Dr. Ayyıldız'ın, asistanı Mücahit Kol ile kaydettiği son Bach performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü

(Eda Özdener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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