Bakan Pakdemirli: Yatırımcının Peşindeyiz, Yatırımcı Arıyoruz (2)

BABASININ AYDIN MENDERES'İN VELİSİ OLDUĞUNU ANLATTI Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki programının ardından Kuşadası ilçesinde Belediye Düğün Salonu'ndaki 'Gönüller Buluşması' adıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş , Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan , AK Partili ve MHP 'li Aydın milletvekilleri de Pakdemirli'ye eşlik etti. Coşkuyla karşılanan Pakdemirli, 1960'lı yıllarda askeri vesayet döneminde Başbakan Adnan Menderes 'in oğlu Aydın Menderes 'in kolejden atılmak istendiğini, babası Ekrem Pakdemirli 'nin ona sahip çıktığını anlattı. Pakdemirli, "Aydın'a gelmişken rahmetli Adnan Menderes'i anmamak olmaz. Milletin iradesine kasıt, ilk olarak Adnan Menderes dönemindedir. Adnan Menderes, 1960'larda Yassıada'dayken, Aydın Menderes'i okuldan atmak üzerelerdi. TED Koleji'nin müdürü Berrin Hanım'ı çağırıyor ve 'Biz Aydın'ı koruyamıyoruz, okuldan almanızı istiyoruz' diyor. Berrin Hanım ağlıyor, 'Ben Aydın'ı okuldan alırsam, hiçbir okul almaz, kabul etmez' diyor. Bu duruma üzülen okul müdürü 'Bize geceleri denetmenlik, öğretmenlik yapan Ekrem diye bir arkadaş var, onu çağıralım' diyor, babamı çağırıyorlar. Ona, 'Sen Aydın'ın velisi olur musun?' diye soruyorlar. Babam, tereddütsüz kabul ediyor. Bunu bugün ben söylüyorum, kolay. Siz dinliyorsunuz, kolay. Ama askeri vesayet olduğu zamanda, askerlerin silahlarının gölgesinde demokrasi mücadelesi veren bir genç diyor ki 'Ben Aydın Menderes'in velisi olurum ve dışarıdan sınavlara hazırlar, üniversiteyi kazanacak hale getiririm' diyor. Ben böyle bir ailenin evladı olduğum ve Aydın'da bunu söylediğim için gurur duyuyorum" dedi.Aydın'da Cumhur İttifakı'na sahip çıkılacağına inandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Menderes Ailesi'nin bir dostu olarak Aydınlılar, lütfen Adnan Menderes'i düşünün. Lütfen milletin iradesine yapılan kasıtları düşünün. Bu kasıtlar bitmiyor. Menderes'i astılar, Özal'ı bizden aldılar, Recep Tayip Erdoğan'ı teslim edecek miyiz?" diye sordu. Salonu dolduranlardan hep bir ağızdan 'Hayır' yanıtı alan Pakdemirli, "İnşallah 1 Nisan sabahı uyandığımızda 'Yeter söz milletin' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. CHP 'Lİ BELEDİYELERE ELEŞTİRİCHP'li belediyeleri halkın sorunlarına duyarsız kalmakla suçlayan Bakan Pakdemirli, "Sizlerin sorunlarına dertlenen yöneticilere ihtiyacınız var. CHP'nin böyle bir derdi yok. Bunların derdi; paraları kazansınlar, yesinler, içsinler, kendi reklamlarına harcasınlar. Bunların derdi bu. Siz CEO seçiyorsunuz. Efendim bizim borcumuz yok, bizim kasamızda paramız var. Biz, size o paraları niye veriyoruz? Hükümet size o paraları niye veriyor? 'Harca, memleketine, ilçene, iline yatırım yap' diye veriyor. Onlar ise billboard'lara harcamakla övünüyor" dedi.KUŞADASI TERMAL BÖLGESİ OLACAKAK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ise Kuşadası'nı termal turizm bölgesi ilan edeceklerini söyledi. CHP'li başkan yöntemindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Savaş, "5 yılda 100 milyon lira reklam harcaması yapıldı. Bu para ile Aydın, Kuşadası ve diğer ilçelere neler yapılırdı" ifadelerini kullandı.Toplantı sonrası ise doğum günü olan Mustafa Savaş için küçük bir pasta getirildi. Sahnede Savaş'ın doğum günü kutlandı.Ardından Bakan Pakdemirli, İzmir 'in Selçuk ilçesine geçerek Ankara 'ya hareket etti.Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),