Bakan Selçuk: KPSS merkezi yerleştirme takvimi güncellendi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini belirterek, "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilecek KPSS merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini duyurdu. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini bildirdi. KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini, 30 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.