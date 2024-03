Politika

Bakan Yardımcısı Turan: "Bakanlar AK Partili KPSS ile atanmadı"

"Belediye Başkanları geçtiğimiz seçimlerde politika yaparken aklınıza gelmedi mi"

KIRŞEHİR - Kırşehir'e parti teşkilatını ziyaret için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bakanların Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylar için oy istemesini eleştirenlere cevap verdi.

Bakan Yardımcısı Turan, açıklamasında; "Bu bakanlar, AK Parti değil mi? İnsanımız, çalışmayan, üretmeyen bakanlar istemedi. Bakanlar KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile mi atandı" dedi.

Ziyaretlerine Kırşehir Valiliğinde şeref defterini imzalayarak başlayan Bakan Yardımcısı Turan, Vali Hüdayar Mete Buhara ve silahlı kuvvetler temsilcileriyle bir araya geldi. Turan daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçen ve partililerine hitap eden Turan, baklanların siyaset yapıyor olması eleştirilerine cevap verdi. 'Bakanlar KPSS ile mi atandı' diye soran Turan, açıklamasında, "Efendim, bakanlar siyaset yapamazlar diyorlar. Bu bakanlar, KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Tam tersi çalışmayan üretmeyen ileri gitmeyen bakanları istemediniz. O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olmaz. Bu durumun tartışılması abes. Bu bakanların hepsi Cumhurbaşkanımzıın atadığı KPSS ile atanmayan siyasi iradeyle beraber yol yürüyen insanlardır. Bir bakanlık ve çalışanları kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bu tartışılır. Siz bakanımıza üyesi olduğu mensubu olduğu partiye gitme, adaya oy isteme derseniz yanlış yapmış olursunuz. Siz zamanında Zafer Partisi'ne gizli gizli bakanlık vaat ederken siyasi olmasın dediniz mi? Siz altılı masalarınızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı diye konuştunuz. Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde; İstanbul belediye başkanını, Ankara Belediye Başkanı'nın tüm görevlerini bıraktırarak dolaşırken aklına bu gelmedi mi?" dedi.

"Dünyada savaş var, Türkiye büyümeye devam ediyor"

Türkiye'nin dünyada olan savaş karşısında büyümeye devam ettiğini aktaran Turan, "Savaş var, Türkiye hala büyümeye devam ediyor. Savunma Sanayi değişime ve gelişmeye devam ediyor. Biz Türkiye'mizin bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen büyüyeceğinden endişemiz yok" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisine doğru yerde yer aldığı için sahip çıkmıştık

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisine doğru yerde yer aldığı için sahip çıkıldığını anlatan Bakan Yardımcısı Turan, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz seçimlerde doğru yerde tavır aldığı için de halkımız Yeniden Refah Partisine sahip çıkmıştı. Her gün bakın Fox'ta Halk TV'ye, Sözcü TV'ye hep bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı endişesinden dolayı bunu yapmaya çalışıyorlar. Genel seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu her gün Babacan'ı, her gün Gültekin bey'i ekrana çıkaran Fox, Halk TV ve diğerleri kaldı mı şimdi. Varsa yoksa Fatih Erbakan var. Erdoğan'a ne kadar zarar veririz diye düşünüyorlar."