Bakan Yardımcısı Turan: "Bakanlar AK Partili KPSS ile atanmadı"
"Belediye Başkanları geçtiğimiz seçimlerde politika yaparken aklınıza gelmedi mi"
KIRŞEHİR - Kırşehir'e parti teşkilatını ziyaret için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bakanların Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylar için oy istemesini eleştirenlere cevap verdi.
Bakan Yardımcısı Turan, açıklamasında; "Bu bakanlar, AK Parti değil mi? İnsanımız, çalışmayan, üretmeyen bakanlar istemedi. Bakanlar KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile mi atandı" dedi.
Ziyaretlerine Kırşehir Valiliğinde şeref defterini imzalayarak başlayan Bakan Yardımcısı Turan, Vali Hüdayar Mete Buhara ve silahlı kuvvetler temsilcileriyle bir araya geldi. Turan daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçen ve partililerine hitap eden Turan, baklanların siyaset yapıyor olması eleştirilerine cevap verdi. 'Bakanlar KPSS ile mi atandı' diye soran Turan, açıklamasında, "Efendim, bakanlar siyaset yapamazlar diyorlar. Bu bakanlar, KPSS ile mi atandı? Bu bakanları AK Parti Genel Başkanı halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan atamadı mı? Tam tersi çalışmayan üretmeyen ileri gitmeyen bakanları istemediniz. O yüzden bakanlarımızın siyaset yapması kadar doğal bir şey olmaz. Bu durumun tartışılması abes. Bu bakanların hepsi Cumhurbaşkanımzıın atadığı KPSS ile atanmayan siyasi iradeyle beraber yol yürüyen insanlardır. Bir bakanlık ve çalışanları kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bu tartışılır. Siz bakanımıza üyesi olduğu mensubu olduğu partiye gitme, adaya oy isteme derseniz yanlış yapmış olursunuz. Siz zamanında Zafer Partisi'ne gizli gizli bakanlık vaat ederken siyasi olmasın dediniz mi? Siz altılı masalarınızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı diye konuştunuz. Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde; İstanbul belediye başkanını, Ankara Belediye Başkanı'nın tüm görevlerini bıraktırarak dolaşırken aklına bu gelmedi mi?" dedi.
"Dünyada savaş var, Türkiye büyümeye devam ediyor"
Türkiye'nin dünyada olan savaş karşısında büyümeye devam ettiğini aktaran Turan, "Savaş var, Türkiye hala büyümeye devam ediyor. Savunma Sanayi değişime ve gelişmeye devam ediyor. Biz Türkiye'mizin bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen büyüyeceğinden endişemiz yok" diye konuştu.
Yeniden Refah Partisine doğru yerde yer aldığı için sahip çıkmıştık
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisine doğru yerde yer aldığı için sahip çıkıldığını anlatan Bakan Yardımcısı Turan, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz seçimlerde doğru yerde tavır aldığı için de halkımız Yeniden Refah Partisine sahip çıkmıştı. Her gün bakın Fox'ta Halk TV'ye, Sözcü TV'ye hep bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı endişesinden dolayı bunu yapmaya çalışıyorlar. Genel seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu her gün Babacan'ı, her gün Gültekin bey'i ekrana çıkaran Fox, Halk TV ve diğerleri kaldı mı şimdi. Varsa yoksa Fatih Erbakan var. Erdoğan'a ne kadar zarar veririz diye düşünüyorlar."
Son Dakika › Politika › Bakan Yardımcısı Turan: 'Bakanlar AK Partili KPSS ile atanmadı' - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Edirne'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi her alanda geliştirmeye devam edeceklerini ve küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacaklarını belirtti. Işıkhan ayrıca işsizlik oranının düştüğünü, istihdam oranının yükseldiğini ve Türkiye'nin ekonomik büyüme gösterdiğini vurguladı. Konuşmada ayrıca muhalefetin emekliler üzerinden prim kasarak siyaset yaptığına da değinildi.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ramazan ayı vesilesiyle Ankara'da bir iftar programı düzenledi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanı ve birçok davetli katıldı. Büyükelçi Abu Al-Nasr, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni etti.
Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı, İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İzmir'e olan sevdasını vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi zaferini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeniden inşası için çaba sarf edeceğini ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin ise seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini ve 31 Mart'ın küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günü olduğunu söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristlere karşı Türk milletinin sabrının olduğunu ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini ve Birleşmiş Milletlerin şartsız ateşkes çağrısına rağmen İsrail'in bunu kabul etmediğini belirtti. PKK'nın Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, Avrupa ülkelerine teröre karşı işbirliği yapma çağrısında bulundu. Ayrıca CHP'nin terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapmasını reddetti ve CHP tabanına teröristlerle işbirliği yapmamaları çağrısında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt'u ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partisinin il başkanı, belediye başkan adayı ve partililer tarafından karşılandı. Babacan, vatandaşları selamladı ve esnafı ziyaret ederek destek istedi. İftar programında ise yerel seçimlere hazırlık kapsamında yapılan çalışmaları anlattı ve DEVA Partisi'nin iddialı olduğunu belirtti.
Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimleri için aynı ilçeden yeniden aday gösterilen Haluk Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Bozdoğan'a ait aracın sol tarafında iki büyük mermi deliği görüldü. Belediye Başkanı Bozdoğan'a destek olmak için toplanan kalabalık ise, 'Silah sıkmaya başladılar bize' diyerek duruma tepki gösterdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kapaklı Belediyesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu belirterek, fay hatlarının bilinmesi gerektiğini ve bu gerçeklik göz önünde bulundurularak evlerin, iş yerlerinin ve diğer yapıların dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki ayrıca, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, vatandaşların ikna edilmesi ve plan yapılması gerektiğini ifade etti.
Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında binlerce askerin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi. Askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, törende yaptığı konuşmada gençlerin cunta karşıtı silahlı gruplara katıldığını iddia ederek, etnik grupları suçladı ve uluslararası topluma bu grupları desteklememe çağrısında bulundu. Myanmar'daki askeri darbenin ardından ülkede siyasi gerilim artmış, demokrasi taraftarları gösteriler düzenlemiş ve ordunun müdahalesi sonucu birçok kişi tutuklanmış veya hayatını kaybetmişti.
İstanbul Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla toplumda infiale yol açan olayın ardından iş yerinin faaliyetine son verildi ve mülk sahibi tahliye sürecini başlattı. Şüpheli hakkında 11 suç kaydı olduğu belirlendi. İş yerinin önüne gelen grup olaya tepki gösterdi ve polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibi ise çalışanın iş akdini derhal feshetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?