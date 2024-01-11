Aydın Büyükşehir Belediyesi memur adaylarının yanında

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Yıl boyunca sanattan spora birçok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 100. Yıl Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak verdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursu ile memur adaylarının da yanında. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, gençlere her zaman destek olduğunu ifade eden kursiyerler, ücretsiz olarak verilen KPSS kursu için teşekkür etti.

Sınav teknikleri öğreniyorlar

Hafta içi her gün düzenlenen kursta öğrenciler, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta eğitim alabiliyor. Kurslarda adaylar, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarında eğitim alırken, soru çözme tekniklerinin yanı sıra sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgilendiriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca her ay deneme sınavları düzenleniyor. Bu sınavlar, öğrencilerin performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eksikliklerini belirlemelerine imkan tanıyor.

7'den 70'e herkes ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyor

Bu kursa geldiğinden beri özellikle tarih, Türkçe ve Matematik'te netlerinin arttığını ifade eden Merve Moradoğlu, "Harika bir eğitim veriliyor. Özellikle günde dört saat olması benim için çok iyi. Deneme sınavları ise kendimizi geliştirmek adına çok katkı sağlıyor. KPSS kursları yüksek meblağlarda. Burada ise herkes ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyor. Bu yüzden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler bize değer veriyor

Eğitim kadrosundaki öğretmenlerin deneyimli olduklarını kaydeden Onur Alp Erdaş, "Bu açıdan bize çok fayda sağlıyor. Öğretmenler bizlere değer veriyor. Eğitimin ücretsiz olması ise benim için en önemli avantajlardan bir tanesi. Bu hizmetten dolayı Özlem başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keşke her şehirde böyle hizmet olsa

Düzce'de çalışırken sürekli Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinden haberdar olduğunu ifade eden Mertcan Özkaya, "Hafta içi vaktim olduğu için bu kursu değerlendirmek istedim. O yüzden burayı seçtim. Çok severek geliyorum. Özellikle matematik için geliyorum. Gelişme gösterdiğimi düşünüyorum. Keşke her şehirde böyle hizmet olsa. Benim yaşadığım şehirde böyle bir şey yok. Eğitmenler çok kaliteli. Özlem başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyorum" dedi.