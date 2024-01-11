 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi Memur Adaylarının Yanında - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Memur Adaylarının Yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 100. Yıl Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık kursu düzenliyor. Kursiyerler, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarında eğitim alırken, sınav teknikleri ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca deneme sınavları düzenlenerek öğrencilerin performansları değerlendiriliyor. Memur adayları, bu ücretsiz hizmetten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

11.01.2024 - 11:45,
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediyesi memur adaylarının yanında

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Yıl boyunca sanattan spora birçok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 100. Yıl Gençlik ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak verdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursu ile memur adaylarının da yanında. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, gençlere her zaman destek olduğunu ifade eden kursiyerler, ücretsiz olarak verilen KPSS kursu için teşekkür etti.

Sınav teknikleri öğreniyorlar

Hafta içi her gün düzenlenen kursta öğrenciler, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grupta eğitim alabiliyor. Kurslarda adaylar, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarında eğitim alırken, soru çözme tekniklerinin yanı sıra sınav esnasında dikkat etmeleri gereken durumlar hakkında da bilgilendiriliyor. Ayrıca, kurs süreci boyunca her ay deneme sınavları düzenleniyor. Bu sınavlar, öğrencilerin performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eksikliklerini belirlemelerine imkan tanıyor.

7'den 70'e herkes ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyor

Bu kursa geldiğinden beri özellikle tarih, Türkçe ve Matematik'te netlerinin arttığını ifade eden Merve Moradoğlu, "Harika bir eğitim veriliyor. Özellikle günde dört saat olması benim için çok iyi. Deneme sınavları ise kendimizi geliştirmek adına çok katkı sağlıyor. KPSS kursları yüksek meblağlarda. Burada ise herkes ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyor. Bu yüzden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenler bize değer veriyor

Eğitim kadrosundaki öğretmenlerin deneyimli olduklarını kaydeden Onur Alp Erdaş, "Bu açıdan bize çok fayda sağlıyor. Öğretmenler bizlere değer veriyor. Eğitimin ücretsiz olması ise benim için en önemli avantajlardan bir tanesi. Bu hizmetten dolayı Özlem başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Keşke her şehirde böyle hizmet olsa

Düzce'de çalışırken sürekli Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklerinden haberdar olduğunu ifade eden Mertcan Özkaya, "Hafta içi vaktim olduğu için bu kursu değerlendirmek istedim. O yüzden burayı seçtim. Çok severek geliyorum. Özellikle matematik için geliyorum. Gelişme gösterdiğimi düşünüyorum. Keşke her şehirde böyle hizmet olsa. Benim yaşadığım şehirde böyle bir şey yok. Eğitmenler çok kaliteli. Özlem başkanımıza bu hizmet için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Memur Adaylarının Yanında
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Memur, KPSS, Kamu, Kültür, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Memur Adaylarının Yanında - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Memur Adaylarının Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement