Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "CHP'nin Çubuk saldırısıyla ilgili hazırladığı raporun tutar bir tarafı, somut hiçbir tarafı yok. İddialar gerçek dışı. Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım. Hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir durumla karşılaşmasını istemez" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu'nun güvenliğinin sağlanmadığını öne süren Özel, AK Parti yetkililerin Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmadığını iddia etti.

'EN ÇOK BEN ÜZÜLDÜM'

CHP'li Özel'in iddialarına yanıt vermek için söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Çubuk'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili hazırladığı raporun hiçbir somut tarafının olmadığını söyledi. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım, hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir durumla karşılaşmasını istemez. 'Geçmiş olsun dileğinde bulunmadı' iddialarına katılmıyorum. Üzüntümü belirttim. O anda orada telefonların çekmemesine rağmen, oradaki herkese ulaşıp talimatları veren benim. Olay olduğu sırada İstanbul 'dan arabayla hemen Ankara 'ya geldim. Zaman kaybı olmasın diye uçak zamanını beklemedim. Allah rızası için, bir siyasi partinin genel başkanı Ankara'nın dışına çıkarsa bu haber verilmez mi? Çubuk raporunuzla alakalı iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir iddianın somut olan bir tarafı yoktur. Yapılması gereken bir şey var, korumaların haber vermesi gerekiyordu. Hepimiz her yere gidebiliyor muyuz? Bazen derler ki, 'Sayın vekil buraya gitmeyin' diye uyarılabilir güvenlik açısından. Bazen konjonktür buna müsaade etmez."

Terörle mücadele devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Millet İttifakı'na destek verdiği imasında bulunarak ortaya çıkan iklim ve durumun hassasiyetine dikkat çeken Soylu, herkesin bazı meselelerde ve özellikle seçim sonrası biraz tedbirli hareket etmesi gerektiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının bu işi iyi takip etmediğini söyledi.