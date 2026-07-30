Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş görüşmesine giden 4 yıllık deneyime sahip bir okul öncesi öğretmeni, yeni açılan bir eğitim kurumunda kendisine teklif edilen maaşa isyan etti. Kurumun velilerden öğrenci başına yüksek meblağlar talep ederken, öğretmene asgari ücret önermesi tepki çekti. Yaşanan bu olay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel okul öğretmenlerine yönelik "İnsani olmayan koşullarda çalıştırılan varsa bana başvursun" çağrısını yeniden akıllara getirdi.

Yeni açılan bir eğitim kurumuna iş görüşmesine giden 4 yıllık tecrübeli okul öncesi öğretmeni, 2 saat boyunca hazırlanarak gittiği mülakatta karşılaştığı tabloyu anlattı. 

Kurumun velilerden öğrenci başına talep ettiği ücret ile öğretmene teklif edilen maaş arasındaki uçurumu dile getiren genç öğretmen, "Velilerden, öğrenci başına 1,5 asgari ücret alıyorlar. Bana da asgari ücret teklif ettiler, tabii ben de güldüm. 'Teşekkür ederim' deyip, düşüneceğimi söyledim ve oradan ayrıldım." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"DENEYİMLİ BİRİNE BU TEKLİF EDİLEMEZ"

Sektörde geçirdiği 4 yıllık deneyime dikkat çeken ve emeğin bu şekilde değersizleştirilmesine tepki gösteren öğretmen, bu tarz düşük tekliflerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "4 yıllık deneyimi olan birine asgari ücret teklif edemezsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Özel sektördeki öğretmenlerin çalışma şartları ve maaş adaletsizliği yeniden tartışma konusu olurken, yaşanan olay Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Özel okul öğretmenlerine seslenen Bakan Tekin, sömürüye karşı net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım."

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Asgari Ücret, Yusuf Tekin, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    eskiden öğretmenler pazarda limon satardı araba almaları hayaldi şimdi maaşının düşük olduğunu söyleyen öğretmenlerin bile altında arabası var artık pazarda limon satan öğretmen görmek hayal oldu 2 0 Yanıtla
  • Sümeyye Yılmaz Sümeyye Yılmaz:
    ya ben ücretli öğretmenim ocakta 10 bin tl aldım devlet okulunda calisan ücretli öğretmeninize bakin once 1 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ahada geldi görelim şimdi bakan ne yapacak. 1 0 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd@gmail.com [email protected]:
    şikâyet etse öğretmen orada kalır mı düzenleme kanun lazım çıkar kanunu askeri ücret gibi kimse şikeyet etmez 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Trabzonspor’un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:30:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.