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Bakan Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak" - Son Dakika

Bakan Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak"

09.06.2021 13:09

Bakan Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak" " Şu anda dünyada Türkiye'nin geliştirdiği İHA teknolojileri konuşuluyor" "İleri teknolojilerde lider ülke olmak için de her alanda vites yükseltmiş durumdayız" " Kendi...

Bakan Varank: "Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak"

" Şu anda dünyada Türkiye'nin geliştirdiği İHA teknolojileri konuşuluyor"

"İleri teknolojilerde lider ülke olmak için de her alanda vites yükseltmiş durumdayız"

" Kendi teknolojisini geliştiren, üretebilen ve ihraç edebilen bir Türkiye olmak zorundayız"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, F-35'in başarılı ve kaliteli bir uçak olduğunu belirterek, "İnşallah biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATO Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılığı fuarın açılışı konuşmasını yapan Bakan Varank, pandemi sürecinde dünya ülkelerinin ekonomik olarak küçüldüğüne işaret ederek, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, sürece en iyi adapte olan ülkelerden biri olmayı bu dönemde başardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği sonuç odaklı hareket etme anlayışıyla, hızlı ve yerinde kararlar almayı başardık. Pandemi dönemindeki bu çabaların neticelerini de hamdolsun görebiliyoruz" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi'ni "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi" olarak tanımlayan Bakan Varank, "Bu vizyon doğrultusunda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi belirledik. Stratejimizde; sanayinin teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı, kritik teknolojilerin üreticisi olmayı, milli gelirimizdeki Ar-Ge payını artırmayı önceliklendiriyoruz" diye konuştu.

Mobilite araçları, akıllı yaşam ve sağlık, dijital dönüşüm, yapay zeka ve 5G başlıklarının Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığını belirten Bakan Varank, bakanlık olarak yol haritalarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hazırladıkları Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yakın zamanda kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşacaklarını ifade etti.

"10 bin KOBİ için 889 Milyon liralık bir kaynak oluşturduk"

Teknolojileri kullanan KOBİ'lerin sayısını artırmaya yönelik destekler sunduklarına dikkati çeken Varank, "Bu kapsamda sadece 2020 yılında dijital dönüşüm odaklı 396 projeye 158 Milyon Lira katkıda bulunduk. Biz işletmelerimizin üretim kapasitelerinin güçlendirmesi, daha verimli ve rekabetçi hale gelmesi amacıyla 'Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Desteği Programını' adında bir program yürütüyoruz. KOSGEB vasıtasıyla, teknoloji seviyesini ve yerli üretimi önceleyen destek programlarında sadece son 2 yılda, yaklaşık 10 bin KOBİ için 889 Milyon liralık bir kaynak oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

"Türk SİHA'ları Avrupa semalarında uçmak için gün sayıyor"

Bakan Varank şöyle devam etti:

"Sanayi ve teknoloji ekosistemimizi bu dönüşüm sürecinde desteklerken, ileri teknolojilerde lider ülke olmak için de her alanda vites yükseltmiş durumdayız. Hamdolsun, bugün Türk mühendislerinin geliştirdiği Türk SİHA'ları Avrupa semalarında uçmak için gün sayıyor."

Türkiye'nin Otomobili projesini ilan ettikleri sektörden kendilerine eleştiri geldiğini aktaran Bakan Varank, "Doğuştan elektrikli, otonom bir otomobil için çok erken içten yanmalı motorlara önümüzdeki günlerde yatırım gelecek. Siz çok erken bu işe başlıyorsunuz dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada dünyada otomotiv endüstrisi geç kaldığının farkında ve bu yatırımlarını çok hızlandırmış vaziyette" değerlendirmesini yaptı.

"Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak"

İHA'larda elde ettikleri başarının dünyanın en önemli basın kuruluşlarının yayınlarında yer aldığını ifade eden Bakan Varank, "Türkiye'nin geliştirdiği İHA teknolojileri konuşuluyor. Bana sürekli soruluyor; 'F-35 programı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye. Evet F-35 gerçekten başarılı ve kaliteli bir uçak. Ama biz bunun muadilini TUSAŞ ile birlikte Milli Muharip Uçak Projesi ile geliştiriyoruz. Türkiye şu anda savaşan İHA teknolojisine yatırım birkaç ülkede birisi. İnşallah biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" diye konuştu.

Bakan Varank konuşmasının ardından, Fuar'ın sponsor şirketlerinin yetkililerine tek tek plaket verdi.

Bakan Varank: Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak
Bakan Varank: Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak
Bakan Varank: Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak
Bakan Varank: Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak

İhlas Haber Ajansı, geri dönüşüm, Türkiye, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak' - Son Dakika


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