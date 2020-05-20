Bakan Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında... - Son Dakika

Bakan Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında...

Bakan Varank: "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz.

Bakan Varank: " İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Talks Programında konuştu. Olağan üstü zamanlardan geçildiğini belirten Varank, pek çok uluslararası kuruluşun küresel ekonominin bu seneyi en az yüzde 3 küçülmeyle kapatacağını tahmin ettiğini aktardı.

Bu süreçte en gelişmiş ekonomilerin oldukça sert makro problemlerle karşılaştığını söyleyen Varank, "Örneğin Amerika'da işsizlik oranı sadece 1 ay içinde, yüzde 4'ler seviyesinden yüzde 14'ün üzerine sıçradı. Küresel tedarik zincirleri çökerken; uluslararası ticaret, sermaye akımları ve turizm durma noktasına geldi. ve tüm bunlarla mücadelede ülkeler, daha önce örneğini görmediğimiz para ve maliye politikaları uygulamaya başladı.Ülkece virüsün ekonomik etkilerini Nisan ayından itibaren yoğun bir şekilde hissettik. Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm büyük pazarlarımızda talep durma noktasına geldi. Halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler de doğal olarak iç talebi etkiledi.Ancak şunu çok net bir biçimde görmek gerekiyor. Türkiye, bu küresel krizde hem emsallerine hem de gelişmiş ülkelere göre başarılı bir sınav veriyor. İnşallah bundan sonra da vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Varank, dinamik, sonuç-odaklı ve bütüncül bir kamu yönetimi yaklaşımı izlediklerini belirterek, "Sağlık tedbirlerinin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate alıyoruz. Gerek salgının seyri, gerekse reel sektörden gelen talepler doğrultusunda üretimi tamamen durdurmadık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi; bizimle irtibata geçen firmaların çalışabilmesini sağladık. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaları hayata geçirdik. İstihdamın sürekliliği için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Şimdiye kadar 3 milyondan fazla çalışanın hesaplarına 5 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği yatırıldı. Bu imkandan faydalanamayanlar için nakdi ücret desteği sistemini başlattık. Böylelikle 878 binin üzerinde vatandaşımıza 440 milyon lira kaynak aktardık. Toplumun en kırılgan kesimleri başta olmak üzere, kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedik. 5 buçuk milyon ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdi yardım yaptık. Bu dönemde İşsizlik ödeneğinden yaptığımız ödemeler 730 milyon lirayı buldu. Yani 10 milyon haneyi sosyal koruma kalkanı şemsiyesi altına alarak nakit desteklerle destekledik. Kamu bankalarımız sektör ayrımı olmaksızın İŞ'e devam kredileri açtı ve finansman destekleriyle şirketlerimizin, esnafımızın yanında durdu" açıklamasında bulundu.

Büyümenin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde takip ettiklerini vurgulayan Varank, "Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranları, imalat siparişleri ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini neredeyse anlık izliyoruz. Bizim en temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı sağlamak. Son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs başından itibaren artmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor.Tekstilde de toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geliyorum. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı" dedi.

Organize Sanayi Bölgelerinde Covid-19 test uygulaması başlattıklarını hatırlatan Varank, "Gebze ve Ankara'da düzenli olarak testler yapılıyor. Gönül rahatlığıyla ifade edeyim, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz. Yeni normale geçişte iş güvenliğinin yanı sıra; üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de son derece kritik. Salgın, kendi kendine yetmenin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar hatırlattı. Hammaddeyi ve ara-malını yurt içi kaynaklardan karşıladığınızda, dış şoklara karşı daha dirençli oluyorsunuz. Bakın biz geçen sene Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattık.Uçtan uca bir destek mekanizması tasarladık. Alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyoruz. Makine sektöründe açtığımız çağrıyı yakında sonuçlandıracağız. Bakanlık ve bağlı ilgili kurumlarımızdan arkadaşlarımız bütüncül bir yaklaşım ve tam bir koordinasyonla dosyaları tek tek inceliyor. Önümüzdeki aylarda, diğer öncelikli sektörler için de Hamle Programı devrede olacak" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi, otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada sahip olunan üstünlükleri, daha fazla sektöre yaymak istediklerinin altını çizen Varank, Türkiye'nin yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik merkezlerinden biri olabileceğini kaydetti.

Bakan Varank: İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında...

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 08:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Varank: 'İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini yakında... - Son Dakika

Son Dakika

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