Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama yaptı (2)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Katar'ın 3 helikopter, Azerbaycan'ın 1 uçak göndereceğini belirterek "Havadan ve karadan müdahalelerimizle düne göre çok daha iyi durumdayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Marmaris'teki yangın bölgesini helikopterle inceleyen Kirişci, yangın koordinasyon merkezinde gazetecilere açıklama yaptı.

Hava sıcaklığının yükselmesi ve rüzgar hızındaki artışın dün alevlerin yeniden harlanmasına neden olduğunu dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Tam bir kontrol ile kontrolsüzlük arasında bir ara durumdayız ifadesini kullanmıştım. Şu an itibarıyla çok daha iyi durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an üzerimizde helikopter ve uçak yoğunluğundan dolayı yüksek sesle konuşmak zorunda kalıyorum. Hani birilerinin 'Yok bunlar bu işi yapamıyorlar, bu konularda çok büyük eksikleri, noksanlıkları var' dedikleri anda hani tevafuk olacak ya bir helikopter üstümüzden geçiyor. Havadan ve karadan müdahalelerimizle düne göre çok daha iyi durumdayız. Sayın Soylu ile helikopterle yaptığımız hava incelemelerinde de bunu müşahede ettik."

Kirişci, yangına müdahale eden dün bilgisini verdiği 14'ü uçak 41 hava aracının bugün itibarıyla 45'i helikopter olmak üzere 57'ye çıktığını vurguladı.

Uluslararası alanda hiçbir yardım talebinde bulunmadıklarına dikkati çeken Kirişci, şöyle devam etti:

"Bizim geçmiş yıllarda yaptığımız gibi dost ve kardeş ülkelerden yaşadığımız hadiseden hareketle bize yardım duygularından kaynaklı teklif de geldi. Bunların başında Katar 3 helikopteri, dost kardeş Azerbaycan 1 uçağı tahsis edecekleri teklifini yaptılar. Biz de bunu değerlendirdik. Hem Azerbaycan hem de Katarlı dostlarımızı bize gönderdikleri helikopterle birlikte hava aracı sayımız 61'e çıkmış olacak. 253 arazöz sahada aktif olarak kullanılıyor. 21 TOMA emniyetten, 3 TOMA da jandarmadan olmak üzere 24 TOMA vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak üzere görev almış durumda."

Orman Genel Müdürlüğünden binin üstünde, AFAD'dan 1600 olmak üzere 2 bin 600'ün üzerinde personelin kahramanca sahada çalıştığını aktaran Kirişci, kendilerine destek veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

Meteorolojik verilerin yangın bölgesindeki çalışmalara ışık tuttuğunu belirten Kirişci, sabah itibarıyla özellikle nemin yüzde 91'lerin üzerine çıktığı kaydetti. Kirişci, 06.00 ile 09.00 saatleri arasında hava müdahalesini etkin kılmak için meteorolojik verilerden olumlu anlamda yararlandıklarını vurguladı.

Sıcaklığın bugün 23 ile 34 derece arasında değişeceğini ifade eden Kirişci, AFAD'ın da çalışmalarıyla güç kattığını, vatandaşın sıkıntısını gidermek adına ciddi destek olduğunu anlattı.

"Temennimiz bugün akşama doğru somut gelişmelerin olması"

Geçen yılki yangınlarda Muğla genelinde 50 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü dile getiren Kiriçci, yanan alanların 28 bin 500 hektarlık kısmının kendiliğinden bir doğal gençleştirme sürecine dahi edildiğini, 510 hektarlık kısmında da fidan dikme işlemlerine devam edildiğini söyledi.

Bir spekülasyona meydan vermeden yanan alanlarda ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetlerine devam edileceğini bildiren Kirişci, "İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Bugün akşama doğru, bu konuda daha olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin turizm açısından ülkenin en gözde yerlerinden olduğuna dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğü olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz, mevzuat açısında bütün sürecini tamamlamış olduğumuz her türlü tahsis işlemlerini dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Bu konularda her türlü spekülasyona kapalı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sabahleyin, dün ve bugün buralarda tatilini geçiren tüm vatandaşlarımızdan da helallik istiyoruz. Çünkü onlar buraya tatillerini geçirmek üzere geldiler ama yangın hadisesiyle birlikte neredeyse 15-20 saniyede bir hava araçlarımız ikmal yapmak üzere üzerlerinden uçuşlar gerçekleştiriyor."

(Sürecek)