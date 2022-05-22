Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı

22.05.2022 19:05
Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İlayda Karakoca'nın Konya'daki cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İlayda Karakoca'nın Konya'daki cenaze törenine katıldı.

Niğde'de otopsi işlemleri tamamlanan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Karakoca'nın cenazesi Konya'ya getirildi.

Karakoca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Uluırmak Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Karakoca'nın ailesi, yakınları ile bakanlar Soylu ve Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Erkan Kandemir, AK Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı, Tahir Akyürek, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve vatandaşlar katıldı.

Kaza

Adana'dan Konya'ya giden H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

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Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Niğde'de kaza! Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi! 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı Otobüs kazasında ölen üniversiteli İlayda toprağa verildi Otobüs kazasında ölen üniversiteli İlayda toprağa verildi
Kaynak: AA

AK Parti, Adana, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Kurum, Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesine katıldı - Son Dakika


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