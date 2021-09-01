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Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı - Son Dakika

Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı

01.09.2021 10:26

Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Bandırma'da balık avlanma yasağının kalkması ve sezonun açılması nedeniyle gece saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı

BALIKESİR - Güney Marmara'nın balıkçılık merkezi Bandırma'da balık avlanma yasağının kalkması ve sezonun açılması nedeniyle gece saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık sezonunun başlaması nedeniyle denize açılan balıkçılar geçtiğimiz yıllara nazaran adeta boş döndü. Deniz suyu sıcaklıklarındaki yüksekliğin balığın dağınık halde bulunmasına yol açtığını belirten balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının soğumaya başlaması ile birlikte balık miktarının da artacağını ifade etti.

Yeni sezon kesilen kurbanlar ve dualarla açıldı

1 Eylül Balık sezonunun açılması nedeniyle sabah erken saatlerde Bandırma Balık Halini ziyaret eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ve Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan yeni sezonun bol ve bereketli olması dilekleriyle yapılan duaya iştirak etti. Kesilen kurbanın ardından eller semaya açılarak teknelerin bol ve bereketli olarak dönmesi için dualar yapıldı.

Okunan duanın ardından kısa bir konuşma yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Hep birlikte zor zamanlardan geçtik. Bir buçuk senedir korona ile mücadele ediyoruz. Bunun yanında felaketler bitmedi. Akdeniz'de olan yangınlar, Karadeniz'de olan sel felaketleri, arada İzmir'de bir deprem oldu. Tabi balıkçılarımızı en çok ilgilendiren bir müsilaj hadisemiz oldu. Denizlerdeki sıcaklığın aşırı artmasından kaynaklanan bir plankton patlaması. Özellikle Marmara'daki balıkçılığı etkileyen en önemli olaydı. Tabi çevre kirliliği bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. İnşallah denizimiz eski haline gelecek ama geçen sene geldiğimizde burada gırgırlarımız vardı. Ağlardan balıklar çıkıyordu. Bugün ise mevcut küresel ısınmadan kaynaklı deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle balıklarımız daha da kıyılara kaçmış durumdalar. İnşallah önümüzdeki günlerde deniz suyunun soğuması ile birlikte ağlarımızın da dolacağına inancımız tam. Olabildiğince esnaflarımızın, balıkçılarımızın pandemi ve olumsuz süreçlerde her zaman yanlarında olmaya devam ettik. İnşallah önümüzdeki güzel günlere de hep birlikte kucak açacağız. Mevcutta tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artması ile inşallah balığımız bol olur da vatandaşlarımız rahat rahat yiyebilirler" dedi. Başkan Tosun mezata katılarak 300 liradan 6 adet lüfer balığı alırken, CHP Bandırma Meclis Üyesi Ümit Durukan ise 200 liradan bir kasa Mırmır balığı aldı.

"Fiyatlar uygun, istavritin kasası 200 TL"

Haldeki Balıkçı Esnaflarından Emin Gürer yeni başlayan balık sezonunu değerlendirerek, "Yeni sezonumuz balıkçı esnafına hayırlı olsun. Havaların çok sıcak gitmesi balığın bir miktar zayıf olmasına sebep oldu. Havaların serinlemesi ile birlikte balığın artacağına inanıyoruz. Bu sene bol miktarda balıkçılığın olacağına inancımız sonsuz. Halkımızdan ricamız yaradanın en sağlıklı mahsulü olan balığı tüketmeleri ve özellikle çocuklarına yedirmelerini canı gönülden tavsiye ederiz. Bugün sezonun ilk günü ama balıkçılık zayıf gözüküyor. Tekneler bakımlarını yeni yaptılar. Bir takım aksaklıklar oluştu. Fiyatlar vatandaşın alım gücüne uygun. Kasa bazında istavrit 200-250 TL arasında tekabül ediyor" dedi. Bugün halimize toplam 150-200 kasa toplam balığımız geldi. Tabi ava çıkan teknelerimizin bir kısmının İstanbul'a gitmesi bir kısmının ise dağınık avlanması da buna etkili" dedi.

"Balık bol ama deniz suyu sıcak"

Balıkesir Bölgesi Deniz Ürünleri Avcıları Üreticiler Birliği Başkanı Nihat Işık ise yeni sezon için yaptığı değerlendirmede Aralık ayında başlayan müsilajın balıkçıları zorladığını Eylül ayından sonra bol bereketli, sıkıntısız bir sezon beklediklerini ifade etti. Işık, " Marmara Denizi'nde Eylül ayında hamsi ve sardalye denizin üzerinde dağınık geziyor. Avlanması zor. Daha önce ışıkla avcılık vardı ve biraz toplanıyordu. Şu anda deniz suyu 27-28 derece. Balık su yüzeyinde olunca bulmak çok zor. Su sıcaklıkları düşmeye başladıkça balıklar toplanacak. Şu andaki balık yokluğu denizde balık olmamasından değil, suyun sıcak olmasından kaynaklı" diye konuştu.

Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı
Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı

Balıkçılık, Bandırma, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık sezonu keyifsiz başladı, su sıcaklıkları düşmeyince ağlar boş kaldı - Son Dakika


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