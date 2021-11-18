Üye Girişi
Balıkesir'de 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı - Son Dakika

Balıkesir'de 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı

18.11.2021 16:24
Balıkesir'de 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin düzenlediği, Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kent Konseyleri Sempozyumu, Avlu Konferans Salonu'nda başladı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin düzenlediği, Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Kent Konseyleri Sempozyumu, Avlu Konferans Salonu'nda başladı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, katılımcılara teşekkür etti. Kent konseylerinin şehirler için önemine dikkati çeken Sabancı, sempozyumun verimli geçmesini diledi.

Toplantının belediye başkanları özel oturumunda, "Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma" başlığıyla şehirlerin geleceği ve kent konseylerinin bu gelecekteki yeri ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada başkenti ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir kişinin doğrusuna karşın çoğunluğun yanlışı ile hareket edildiğinde oluşan hatanın paylaşıldığına dikkati çeken Yavaş, şöyle devam etti:

"Belediye başkanları olarak harcadığımız paralar bizim paralarımız değil. Kendi paramızı harcamayacağımız bir yere vatandaşın parasını harcamamalıyız. Ortak akılla kenti yöneteceksiniz, çoğunluğun verdiği yanlış karar bir kişinin verdiği doğru karardan iyidir. Buralarda sizin adınıza binlerce kişi tartışıyor. Uzun uzun tartışıldığında sonuç iyi oluyor ve bu da iyi bir yönetim modeli olur. Ankara'da 1200 sivil toplum örgütü, 5 bin gönüllü var. Sorunları konuşup çözüm önerileri sunuyorlar. Kent konseyi karar aldığında ayrıca başkan uygulamalı."

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kentlerin geleceğine yerelden başlayarak ulusal ve global olmak üzere her açıdan bakılması gerektiğini anlattı.

Belediye başkanlarının 5 yıllık hizmet süresi için seçildiğini vurgulayan Büyükakın, bazı projelerin bu hizmet süresi içinde tamamlanamayacağını, belediye başkanlarının plan yaparken sadece kendi hizmet süresini değil, geleceği planlayıp toplumu da sürece en başta dahil ederek çalışmalarını yapması gerektiğini ifade etti.

"Şehirlerin meseleleri bazen uzun vadeli işler gerektirir"

İklim değişikliği, salgın ve dijital güvenlik konuları yanında sorunlara hem makro hem mikro ölçüden bakılmasının önemine değinen Büyükakın, "Ben de siyaset yapıyorum, bizim yaptığımız işin doğasına ilişkin meseleler var. Bizler 5 yıllık dönemler için seçiliyoruz. Bir siyasetçiden bunları duymak size garip gelebilir. Biz miyobuz. Önümüzdeki 5 yıllık süreyi görürüz. Ama şehirlerin meseleleri bazen uzun vadeli işler gerektirir." dedi.

Büyükakın, kentsel dönüşüm gibi işlerin uzun zaman istediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çalışmaya başlasanız üzerindeki yapıların arsa sahiplerine ait olmadığını araştırmak, göründüğü katların gerçekten tapulu olup olmadığı konusunda çalışma yapmaya başladığınızda, hele hele varisler gibi konular gündeme geldiğinde orası için bir kentsel dönüşüm yapmak istediğinizde zaten 5 yıl gerektiğini görürsünüz. Fakat bu süre zarfı içinde bir başkanın dönemi bitiyor. Ancak hazır projeleri başkanlar hayata sokabilirler. Bir tarafta kentsel dönüşüm gibi bir gerçek. Mesela Kocaeli, İstanbul gibi deprem riski altındaki şehirlerde bir taraftan bunu yapmanız gerekirken diğer taraftan 5 yıllık bu dönemle ilgili hesapları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla politikacıların miyopluğu, görme bozukluğu, çaresizliği neyle çözümlenecek, büyük meseleler ile küçük meseleler arasındaki bağ nasıl kurulacak, işte bunun tam adresi kent konseyidir."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şehir ve siyasetçilerin bir arada olması gerektiğini aktardı.

Özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerini şehrin hep birlikte yapmasının önemine işaret eden Yılmaz, belediyelerde her sorunu çözecek kalifiye eleman olmadığını, bu bağlamda kent konseylerinin önerilerinin ayrı bir değer kazandığını ifade etti.

Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir belediye başkanı bence demokratik seçiliyor. Halka manifestosunu açıklayarak seçiliyor. En çok oyu alan seçiliyor. Nüfusa oranlı meclis üyeleriyle başa geliyor. Belediye başkanlarının yetki ve sorumluluklarını herkesin farklı algıladığı bir süreç yaşadım ben. Hele hele Balıkesir gibi bir şehrin ikiye bölünmesi ve tüm şehir olarak bütün şehir olması. Belediye başkanlarının liyakati, öz geçmişi sorgulanmıyor. Sanki o işler için özel yetişmiş, her şeyi ile dört dörtlük altyapısı hazır sanılıyor.

Bir belediye başkanının en büyük görevi şehri temsil etmek. Bunu bıçağı elinde her şeye o karar veriyor ve kesiyor, konumlandırıyor şekline sokarsa, Mansur Başkanın söylediği gibi tek bir akıl çok da iyi yapabilir çok da kötüye götürebilir. Bunun sigortaları ve planlanmış yol haritası olması lazım. Belediye başkanı bütünü bir arada korumalı. Bütün kaynağı da tek tarafa değil, grupların beklentileri aralığında karşılayabilir olmalı."

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirler konusunda her şeyin planlanması gerektiğinin altını çizerek, "Dünyanın bütün insanları bir ay sadece kırmızı et yese herhalde 1-2 derece ya da 3 derece dünyanın ısısı artıyor. Bu kadar ciddi planlamaya ihtiyaç var. Onun için cumhuriyet kurulurken, daha sonra gelen hükümetler Türkiye'de bir Devlet Planlama Teşkilatı kurmuşlardı. Plansız hiçbir şey olmaz, aylık maaşınızı bile planlamak zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Ardahan'ın Türkiye için stratejik önemine vurgu yapan Demir, özellikle göç konusunda planlama yapılmasını istedi.

Sempozyum, 21 Kasım'da sona erecek.

Kent Konseyi, Balıkesir, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı 16:46 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? 16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın 15:29 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu         
16:54
Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi         
16:45
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!         
15:18
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada         
14:26
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 17:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 3. Kent Konseyleri Sempozyumu başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement