BALIKESİR'DE, ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRI OLAYINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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BALIKESİR'DE, ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRI OLAYINDA 4 TUTUKLAMA

16.12.2022 23:35

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü ise serbest bırakıldı.
Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi. Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Çiftlik evinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.
Öte yandan, çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
SIRTINDAKİ EJDERHA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ
Operasyonun ardından olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşkence gören bazı iş yeri sahiplerinin, iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı tespit edilirken, bugüne kadar işkence gören 4'ü kadın 14 kişinin korkudan polise ihbarda bulunamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kadınlara işkence ve cinsel saldırının yanı sıra zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin darp izlerini ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi.
Öte yandan G.A.'nın, çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği öğrenildi.
4 TUTUKLAMA
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Balıkesir, Edremit, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE, ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRI OLAYINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE, ÇİFTLİK EVİNDEKİ İŞKENCE VE CİNSEL SALDIRI OLAYINDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika
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