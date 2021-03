Balıkesir'de korona virüs seferberliği - Son Dakika

Balıkesir'de korona virüs seferberliği

Hedef kademeli olarak mavi gruba geçmek

BALIKESİR - İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan "Dinamik Denetim Modeli" uygulamasına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Vali Şıldak denetim sonunda yaptığı değerlendirmede Balıkesir'in çok yüksek riskli iller arasında yer aldığını belirterek, kurallara uyulmasıyla mavi gruba geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çok riskli grup olarak belirlenen 17 ilden biri olan Balıkesir'de İçişleri Bakanlığının talimatıyla il genelinde 4 bin kişiden oluşan ekipler denetleme yaptı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da Karesi ilçesinde katıldığı denetleme faaliyetlerinde, vatandaşlar ve esnaf uyulması gereken kurallar hakkında tekrar bilgilendirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir'deki vaka sayılarındaki artışı değerlendirerek, bunda mutasyonlu virüsün etkisinin bulunduğunu kaydetti. Vali Hasan Şıldak, "Dinamik Denetim Modeli"nin de hayata geçirildiğini kaydederek Balıkesir'de tüm kurumların katılımıyla denetlemelerin artırıldığını ifade etti. Şıldak, Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki denetimlerde vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine pandemi kurallarına uyma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"Dinamik Denetim Modelini uyguluyoruz"

Denetleme çalışmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Şıldak ilk olarak "Dinamik Denetim Modeli" konusunda açıklamalarda bulundu. Vali Şıldak, "Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bütün illerimizde yeni bir döneme geçildi. Korona virüs salgın hastalığını kontrollü şekilde normalleşme süreci içerisinde kontrol almak amacıyla yeni dönem "Dinamik Denetim Modeli" uygulamasıyla bugün başladık. İlimizde de şu an itibariyle bütün ilçelerimizde kaymakamlarımızın koordine ettiği ve Valiliğimizin de üst koordinasyonunu gerçekleştirdiği 4 bin kişilik ekiplerimizle sahadayız. Bu denetimlerimiz sürekli olacak. Her gün bizler de; yöneticiler de yani vali, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimizle birlikte vatandaşımızın bu konuya olan ilgisini, dikkatini çekmek, farkındalığı yükseltmek, korona virüse karşı mücadelede bilinç düzeyini artırmak için sahada olacağız" dedi.

"Vaka sayılarında yükseliş trendine yakalandık"

Balıkesir'de vaka sayılarının artma nedenleri hakkında açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Bilindiği gibi biz aslında sonbaharda diğer bazı iller kadar yükselmedik. Vaka sayılarımız hep kontrollü gitti ve ilimizde pandemi sürecinin yönetiminde hiçbir aksaklık yaşanmadı. Yoğun bakım yatak sayımız, servis yatak sayılarımız hiçbir zaman tükenmedi. Vatandaşımıza sağlık hizmeti son derece akıcı bir şekilde, herhangi bir tıkanıklığa sebep olmadan devam etti. Bunda tabi ki denetimlerimizin, alan hakimiyetinin, sahadaki uygulamalarımızın çok desteği, katkısı olduğunu düşünüyorum. Bütün kurumlarımız, kolluk birimlerimiz, sivil denetim ekiplerimiz çok ciddi manada alanda baskılama yaptık, vatandaşımızı uyardık. Gerektiğinde ceza uyguladık ve insanlarımız pandemi mücadelesinde istemek, irade göstermek ve tedbirden başka bir çözüm olmadığını fark ettiler. Kesinlikle maske, mesafe ve hijyen diye özetlediğimiz en temel kurallar. Buna ilaveten bütün iş yerlerinde uygulanması gereken kurallar bire bir uygulanırsa pandemi kontrol altına alınır. Bunu biz Balıkesir'de yaşadık. Daha sonrasında Ocak ayından itibaren vakalarımız oldukça aşağıya geldi, sayılar düştü. Ancak Şubat ortalarından itibaren tekrar bir yükseliş trendine girdik" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir kırmızı grupta yer aldı"

Balıkesir genelinin çok yüksek riskli iller grubunda yer aldığını belirten Vali Hasan Şıldak, "Evet, Balıkesir kırmızı grupta yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında geçtiğimiz Pazartesi günü 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısında açıklanan risk haritasına göre Balıkesir çok yüksek risk grubunda yer alan 17 ilden bir tanesi olarak açıklanmış bulunuyor. Bu sonuç tabi ki son 1-2 haftalık değerlendirmeye göre illerin vaka sayılarına göre yapılan bir değerlendirmedir. Aslında ilimiz korona virüsün başlangıcı olan 2020 yılının Mart ayından bu tarafa bütün vaka sayılarının nüfusa oranına göre bakıldığında ülkemiz genelinde en iyi olan illerden biridir. Ancak son dönemde bilindiği gibi virüs salgını dönemsel yükselmeler yaşıyor. Şu anda biz bir yükselme dönemine denk geldik. Böyle bir dönemden geçerken yeni kontrollü hayat döneminin de başlangıcında bu kritere takıldık ve kırmızı grupta yer aldık. İnanıyoruz ki bütün vatandaşlarımızın desteğiyle en kısa zamanda kırmızı gruptaki yerimizi turuncuya, sarıya ve maviye doğru dönüştürme azmindeyiz. İki haftalık periyotlarla, 15 günde bir yapılacak olan yeniden değerlendirme aşamasına geldiğimizde biz 15 Mart itibariyle diğer gruba; en azından turuncu gruba geçmek istiyoruz. Bunun için sahada olacağız, kararlı bir şekilde denetimlerimizi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Vaka sayılarındaki artışta mutasyonlu virüsün etkisi var"

Balıkesir'de vaka sayılarının yükselme nedenleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, "Balıkesir ülkemiz genelinde mutasyonlu virüsün görüldüğü ilk illerden birisidir. Şu anda da bizim ciddi sayıda ilimiz genelinde pek çok ilçemizde mutasyonlu virüs var. Bu virüsün özelliği İngiltere kaynaklı olan bu virüs çok daha hızlı yayılmaktadır. Bu hızlı yayılım vaka sayılarını da birden bire tırmandırmaktadır. Yine geçtiğimiz haftalarda yani 17 Şubat itibariyle Bandırma ilçemizde ve çevresini de etkileyen bazı sanayi kuruluşlarında, gıda üretim tesislerinde yüksek sayıda maalesef vakaya rastladık. Bu vakaların yayılımı mutasyonla birleşince çok daha hızlı oldu. Bandırma, Gönen, Susurluk ilçelerimiz başta olmak üzere buradaki kaynak odak nokta ilimizin pek çok noktasına da vaka taşıdı, transfer etti. Bununla birlikte ilimizdeki genel vaka sayılarında bir artış gördük. Son olayı bu şekilde özetlemek istiyorum. Gerek mutasyonlu vakaların çokluğu, gerekse sanayi tesislerimizdeki yoğun vaka çıkışı ilimizin genel vaka sayısını artırdı. Buna üçüncü bir unsuru da eklemek gerekir. Balıkesir pik yapmış bir il değil. Bağışıklık oranımız bu yüzden hala düşük. Yüzde 15'in altında bir bağışıklığa sahibiz. Bazı büyükşehirler yüzde 30'un üzerine geçmiş durumda. Örneğin Bursa, İstanbul gibi illerde hastalık çok yoğun yaşandığı için, daha önce vaka sayıları çok yükseldiği için bağışıklık düzeyleri yüksek. Bizim şu anda yükselmemizin bir nedeni de budur. Yani toplumsal bağışıklık seviyemizin düşük kalmasıdır. Aslında bu virüsle ilimizde yapılan mücadelenin etkili olduğu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Denetimleri sıklaştıracağız"

Vaka sayılarının düşürülmesi noktasında neler yapılabileceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, "Muhakkak suretle artık her bir vatandaşımızın çok dikkatli olması lazım. Çünkü mutasyonlu virüs çok hızlı yayılmaktadır. Bir kişinin ortalama altı kişiye bulaştırdığını biliyoruz. Çevremizdeki bütün ilişkilerimize ve mesafe kuralına, tabi ki maske kuralına çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreçte kesinlikle ev, akraba, komşu ziyareti gibi yakınlaşmayı, teması gerektiren durumlardan kaçınmamız gerekiyor. Biz bugünden itibaren ilimizde adeta bir seferberlik havasında topyekun bir mücadele başlatıyoruz. Polisimiz, Jandarmamız, bütün denetim ekiplerimiz sahada olacaklar. Gece-gündüz bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Sanayi tesislerimizde, bütün iş yerlerimizde yoğun denetim sağlıyoruz. Farklı farklı ekip grupları oluşturduk. Sanayi Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Tarım Müdürlüğümüz bünyesinde ve belediye zabıtalarından oluşan ayrı ekiplerimiz; yine aynı zamanda meslek odalarımızın ekipleriyle sahadaki gücümüzü daha da artırıyoruz. İçişleri Bakanlığımız bütün çalışmaları Ankara'dan takip ediyor ve inanıyoruz ki bu tedbirleri benimseyip, samimi bir şekilde uygulamaya koyarsak Balıkesir'in an kısa zamanda mavi renge doğru ilerlediğini ve daha sağlıklı günlere ulaşma konusunda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Eğer bütün esnafımızın iş yerlerini hiçbir sınırlama olmadan tekrar açabilmesi için, herkesin mesleğini, işini icra edebilmesi için, okullarımızın tamamen yüz yüze eğitime geçebilmesi için ve bu sokak ve caddelerde rahatça dolaşabilmek için şu an açıklanmış olan, yürürlükte olan bütün kurallara harfiyen uyalım. Bu duyarlılığı gösterirsek Balıkesir'in rengi çok daha erken, çok daha önce diğer illerden daha iyi seviyeye gelecektir. Ama uymadığımız takdirde virüs affetmiyor, yayılmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Düşüş yaşamazsak ilave tedbirler alacağız"

Balıkesir'de önümüzdeki 15 günlük süreçte vaka sayılarının düşme yaşanmadığı takdirde alınacak kararlarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Vali Hasan Şıldak, "Tablo bu süreçte daha da kötüleşirse yerelde bize tanınan inisiyatif çerçevesinde ilave tedbirler, daha katı kurallar getirebiliriz. Ama biz bu aşamada, bu şartlar altında mevcut kuralların sadece ve sadece uygulanmaya ihtiyacı olduğunu, bunların yeterli olduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan, iş yerlerimizden, bütün sektörlerden destek bekliyoruz. Topyekün birlik olma, dayanışma içinde bu kuralları uygulama zorunluluğu var. Amacımız kesinlikle kimseyi cezalandırmak, idari yaptırım uygulamak değil. Artık bilinçlenelim, farkına varalım istiyoruz. Bu farkındalıkla seviyemizi iyi hale getirelim istiyoruz" dedi.

"Bandırma, Gönen, Susurluk, Altıeylül, Bigadiç ve Dursunbey'de vaka sayıları yüksek"

Balıkesir'deki vaka sayılarını ilçe bazlı olarak değerlendiren Vali Şıldak, "Şu anki uygulanan politika, hükümetimizin belirlediği, Sağlık Bakanlığımızın benimsediği yöntem, ilçe bazlı değil, il bazlı değerlendirmedir. Bazı ilçelerimizde toplam 3 vaka olan ilçemiz var, ama bunun yanı sıra bin vaka olan ilçemiz var. Bu noktada belki önümüzdeki dönemde bu gündeme gelebilir. Yeni bir kısıtlama şu an öngörmüyoruz. Bu tür genel hayatı etkileyen kısıtlamalar hükümetimiz düzeyinde karara bağlanmaktadır. Ben ilçeler bazında da dikkat çekmek istiyorum; özellikle Bandırma, Gönen, Susurluk, Altıeylül, Bigadiç, Dursunbey ilçelerimiz şu an diğer ilçelerimize göre daha riskli durumdalar. Buralardaki vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmalarını ben rica ediyorum. Bu ilçelerimiz diğer ilçelere göre vaka sayısı olarak nüfusuna göre yoğunluk taşıyor. Özellikle Bandırma ilçemizde yaşayan değerli vatandaşlarımızdan günlük hayatlarının her aşamasında çok çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.