Balıkesir'de sigara içilmeyecek alanlar belli oldu - Son Dakika

Balıkesir'de sigara içilmeyecek alanlar belli oldu

13.11.2020 18:54
Balıkesir'de sigara içilmeyecek alanlar belli oldu, System.String[]

Balıkesir il genelinde sigara içilmeyecek alanlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yasaklanan alanlar liste halinde yayımlandı.

Balıkesir il genelinde sigara içilmeyecek alanlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yasaklanan alanlar liste halinde yayımlandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada önemli caddeler, Parklar Çocuk Oyun Alanları, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Okullar, Camiler, Tüm Banka Şubelerinin Önleri, Toplu Taşıma Araç Durakları, Kırsal Mahalle Araç Durakları, Tüm Pazaryerleri ve Tüm Kırsal Mahallelerde Bulunan Köy Meydanları ve Kırsal Mahallelerden Geçen Anayol Üzeri ila Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşların Önlerinde sigara içmek yasaklandı.

Balıkesir Merkez'de bulunan Altıeylül İlçesinde; Altıeylül Caddesi, Anafartalar Caddesi, Atalar Caddesi, Atatürk Caddesi, Atay Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Beyoğlu Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Ergüven Caddesi, Karesi Caddesi, Kepsut Caddesi, Kızılay Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Rüzgar Caddesi, Savaştepe Caddesi, Soma Caddesi, Stadyum Caddesi, Şehit Birol Koç Caddesi, Toruntay Caddesi, Yeni İzmir Yolu Caddesi, Yonca Caddesi, Yıldırım Caddesi, 100.Yıl Teknik Lise Caddesi, Düzgün Sokak, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Avlu Balıkesir, Atatürk Parkı, Asuva Park, İsmail Akçay Parkı, Sabri Uğur Parkı, Diğer Parklar, Çocuk Oyun Alanları, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Okullar, Camiler, Tüm Banka Şubelerinin Önleri, Toplu Taşıma Araç Durakları, Kırsal Mahalle Araç Durakları, Tüm Pazaryerleri, Tüm Kırsal Mahallelerde Bulunan Köy Meydanları ve Kırsal Mahallelerden Geçen Anayol Üzeri

Karesi İlçesinde; Yıldırım, Hisariçi, Akıncılar, Eski Kuyumcular, Karaoğlan ve Dumlupınar Mahallesi'nin Tüm Cadde ve Sokaklarında, Bandırma Caddesi, Sıtkı Yırcalı Caddesi, Çengel Caddesi, Çiğdem Batubey Caddesi, Serkan Caddesi, 1. Dereboyu Caddesi, Tarlabaşı Caddesi, Altay Caddesi, Yeniyol Caddesi, Dr. Ahmet Toprak Caddesi, Edremit Caddesi, Demirciler Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Cihat Bilgehan Caddesi, Küçük Sanayi Sitesinin Tüm Cadde ve Sokakları, Bağlar Sokağı, Zaire Pazarının İçi ile çevreleyen Sokaklar, Necmettin Erbakan Meydanı ile Çevreleyen sokaklar, Eski Beyköy Yolu, Park ve Çocuk Oyun Alanları, Tüm Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşların Önleri, Zağnospaşa Camii, Köylü Garajı, Devlet Hastanesi ve Şehitlik, Toplu Taşıma Durakları, Toplu Taşıma Merkezi, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Piknik Alanları, Tüm Pazar Yerleri ve Çevresi olarak açıklandı. - BALIKESİR

Toplu Taşıma, Balıkesir, Sigara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de sigara içilmeyecek alanlar belli oldu - Son Dakika


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