Balıkesir'de "Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali" 7 Mart'ta başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de "Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali" 7 Mart'ta başlıyor

05.03.2022 15:53
Balıkesir'de "Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali" 7 Mart'ta başlıyor

Balıkesir'de "Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali" 7-12 Mart'ta düzenlenecek.

Balıkesir'de "Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali" 7-12 Mart'ta düzenlenecek.

Altıeylül Belediyesince organize edilen festivale, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir Şehir tiyatroları oyuncuları ile Ege Tiyatrolar Birliği ve Avrasya Tiyatrolar Birliği temsilcileri katılacak. Festivalde Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan'dan sanatçılar da yer alacak.

Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının sahneleneceği festivalde, atölyeler ile "Ülkeler ve Tiyatroları" konulu panel de düzenlenecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, festivale, Balıkesir kültürünün önemli değerlerinden Tülütabaklar isminin verilmesinin nedeninin, Milli Mücadele'nin bu kahramanlarını daha iyi tanıtmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Büyük bir organizasyonla tiyatroseverlerin huzuruna çıkmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Avcı, daha önce birçok etkinliğin düzenlendiği Hasan Can Kültür ve Sultan Abdülhamid Han Gelişim merkezlerinin şimdi de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığını kaydetti.

Düzenledikleri tüm organizasyonların ücretsiz ve herkese açık olduğunu bildiren Avcı, "Çünkü kültür sanat bir lüks değil ihtiyaçtır. Yurt içi ve dışından tiyatro ekiplerinin sahne alacağı bu festivalin kültürümüzün ulusal ve uluslararası çapta daha da yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Altıeylül, Balıkesir, Tiyatro, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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