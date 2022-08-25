Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş Hakkında Resen Soruşturma Açıldı - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş Hakkında Resen Soruşturma Açıldı

25.08.2022 18:58
Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş Hakkında Resen Soruşturma Açıldı

Balıkesir Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında, 5. Edremit Kitap Fuarı’na kapsamında katıldıkları söyleşilerde yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek resen soruşturma başlattığı öğrenildi. Başarır, Tüm ve Akbaş’a; “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Balıkesir Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında, 5. Edremit Kitap Fuarı'na kapsamında katıldıkları söyleşilerde yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek resen soruşturma başlattığı öğrenildi. Başarır, Tüm ve Akbaş'a; "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Edremit Kitap Fuarı'nda, 20 Ağustos'ta "Beşli Çete Kimlerden Oluşuyor" başlıklı söyleşide konuşmuştu. Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise 16 Ağustos'ta aynı kitap fuarında "Demokrasi için Birlik Mümkün mü?" başlıklı panele konuşmacı olarak katılmıştı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın panel ve söyleşilerdeki sözlerini gerekçe göstererek; Başarır, Tüm ve Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" iddialarıyla resen soruşturma açtığı öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Murat Akbaş, Mehmet Tüm, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş Hakkında Resen Soruşturma Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır, Mehmet Tüm ve Murat Akbaş Hakkında Resen Soruşturma Açıldı - Son Dakika
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