BALIKESİR Kılıçdaroğlu'ndan Manyas ve Gönen Belediyelerine ziyaret

Kılıçdaroğlu 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (3)

MANYAS VE GÖNEN BELEDİYELERİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında, Erdek ve Bandırma ilçelerinin ardından Manyas ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yerel seçimi kazanan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası belediye binası önünde kendisini bekleyenleri selamlayarak, konuşma yaptı.

Türkiye'ye yeni siyaset anlayışı getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçiminde başarılı sonuç elde eden başkanımız Tancan Barçin'i tebrik ediyorum; ancak bu başarı yetmez. Biz iktidar olacağız. Bunun için ülkedeki siyaset anlayışını değiştiriyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirme, dışlama, hor görme yok. İnsanların tercihlerine saygı göstererek birleştirici olacağız. Bunu siyaset anlayışı ile İstanbul'u kazandık. İnanıyorum ki bizi iktidara getirecek olan da işte bu anlayıştır dedi.

'ÜRETEN TÜRKİYE HEDEFLİYORUZ'

Manyas'ın tarım ve hayvancılık merkezi olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Sevgili Manyaslılar, yaşadığınız coğrafya tam bir tarım ve hayvancılık merkezi. Topraklarınız verimli; ancak bu iktidarın yaptığı yanlış politikalar sonucu girdi fiyatlarının alıp başını gitmesi sonucu üretemez hale geldik. Bizim anlayışımızın en başında üreten Türkiye var. Bir ülke üretebildiği kadar güçlüdür. Biz iktidara geldiğimizde çiftçinin de yüzü gülecek, hayvancının da yüzü gülecek; çünkü üretime önem vereceğiz. Üreten bir Türkiye hedefliyoruz diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Gönen ilçesine de giderek, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Palaz'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, sonraki programına devam etmek üzere Gönen'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Süleyman ÖZAYDIN- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİNMANYAS (Balıkesir), (DHA)

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