Balıkesir merkezli 10 ilde PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 20 şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Adana , Aydın , Batman , Bursa , Diyarbakır , Gaziantep , İstanbul , İzmir ve Mersin 'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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