Bandırma Arıtma Tesisi için görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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Bandırma Arıtma Tesisi için görüşmeler sürüyor

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine yapılacak olan arıtma tesisi için görüşmeler sürerken Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yetkilileri Bandırma Belediyesi'ni ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirdi.

Bandırma Arıtma Tesisi için görüşmeler sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesine yapılacak olan arıtma tesisi için görüşmeler sürerken Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yetkilileri Bandırma Belediyesi'ni ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirdi.


Bandırma'da Avrupa Birliği fonları ile yapılacak olan Arıtma Tesisi'nin çalışmaları için Bandırma Belediyesi'nin ziyaret eden BASKİ yetkilileri projenin geldiği son durum hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyarette BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, alt yapı koordinasyonu ve Bandırma'da yeni yapılacak olan Arıtma Tesisi hakkında Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek söze giren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Kentimizin yararına olacak her türlü projeye destek vermeye hazırız. Aslında bu projeyi Sedat Başkanın Başkanlığı döneminde biz geliştirmiştik ama daha sonra Büyükşehir yasası ile proje Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Biz Bandırma Belediyesi olarak projeye her türlü desteği vermeye hazırız. Körfezimize akan pis suyu ıslah edecek olan bu projeyi destekliyorum ve projenin bir an önce hayata geçmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.


BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Güzgün, BASKİ, Planlama Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Levent Keçecioğlu, BASKİ Güney Marmara Daire Başkanı İbrahim Arkış, BASKİ Bandırma Şefi Erkan Can, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ve Büyükşehir Bandırma Koordinatörü Uzay Keskin Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti. Bandırma Belediye MeclisÜyeleri Adil Levent Coşkun, Merve Polat, Mesut Özdemir, Abdullah Erbay ve Nuvit Erten ziyarette hazır bulundu. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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