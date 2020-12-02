Bandırma'da üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Bandırma'da üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor

02.12.2020 11:03
Bandırma'da üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki çiftçilerin yetiştirdiği milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkede ağaca dönüşüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki çiftçilerin yetiştirdiği milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkede ağaca dönüşüyor.

"Fidancı köy" olarak bilinen Sahil Yenice'de yılda yaklaşık 10 milyon adet ceviz fidanı yetiştiriliyor. Aşılama ve bakım işlemlerinin ardından sökülen fidanlar, son aşamada satış için iplerle bağlanarak tırlara yükleniyor.

Yurdun dört bir yanına ve Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Sırbistan ile Romanya'nın da aralarında bulunduğu 33 ülkeye yılda 6 milyon adet fidan gönderilen mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu geçimlerini bu işten sağlıyor.

Son yıllarda artan talep karşısında arazilerinin yetersiz kalması üzerine civardaki Ömerli, Ziraatli, Kayacık ve Erikli mahallelerinde tarım alanı kiralayan üreticiler, yıllık üretimlerini artırmaya çalışıyor.

Mahalle muhtarı Nuri Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sahil Yenice'de 1991 yılından bu yana aşılı ceviz fidanı ürettiklerini söyledi.

Kapasitelerini her geçen gün artırdıklarını belirten Varlık, " Türkiye'ye ve dünyaya mahallemizden ceviz fidanı göndermeye devam ediyoruz." dedi.

Sipariş üzerine çalıştıklarını dile getiren Varlık, şunları kaydetti:

"Mahalle olarak şu ana kadar yılda en fazla 12 milyon fidan gönderdik, tabii bunda iklim şartlarının da etkisi var. Talep edilen her ülkeye fidanlarımızı göndermeye hazırız. Fidanlarımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sertifikasyona tabi tuttuğu çeşitlerde üretiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Şebin, Bilecik, Kaman türleri ağırlıklı çalışıyorduk, son yıllarda daha fazla verim ve talep aldığımız Chandler, Fernor, Fernette, Franquette ve Pedro gibi türlere yöneldik. Bu sene iklim şartları çok elverişli, devletimiz de 280 lira olan desteklemeyi 400 liraya çıkardı. Yani sertifikalı fidan diken bir çiftçi, fidan başına 14,5 lira devletten destek alıyor. Bundan dolayı da çok memnunuz."

"Bu yıl fidanlar daha iyi, fiyatı da güzel"

Üreticilerden Dudu Martin de bu sene fidanların kalitesinin çok iyi olduğunu ifade etti.

Ceviz fidanlarının hepsinin aşağı yukarı aynı boylarda olduğunu söyleyen Martin, "Fidanları boyu boyuna bağlıyoruz, yetiştiriyoruz. Bu dönem söküm zamanı. Bu yıl fidanlar daha iyi, fiyatı da güzel." diye konuştu.

Balıkesir, Bandırma, Yenice, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da üretilen milyonlarca ceviz fidanı 33 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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