Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı - Son Dakika
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Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı

04.03.2022 17:54

Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nde, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" ilan etmesi kapsamında, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı

İSTANBUL - Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nde, İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" ilan etmesi kapsamında, deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Başakşehir Belediyesi'ne bağlı BAŞAKAY'ın yanı sıra AFAD, KIZILAY, İHH Arama Kurtarma ve birçok kurumun yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılını "Afet Tatbikat Yılı" ilan etmesinin ardından Türkiye genelindeki tüm okullarda deprem ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor. Öğrencilere afet bilinci kazandırılması ve afet anında doğru hareket tarzlarının öğretilmesi amacıyla Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nde tatbikat yapıldı. Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı tatbikatta, Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi BAŞAKAY'ın yanı sıra AFAD, KIZILAY, İHH Arama Kurtarma ve birçok kurumun ekipleri yer aldı.

6,8 şiddetinde deprem senaryosu

Tatbikat senaryosu gereği; İstanbul merkezli 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremin ardından Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nin alt katında bulunan elektrik odasında yangın çıktı. Öğrenciler, deprem anında önce kendilerini korumaya aldı ve sarsıntının sona ermesinin ardından arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye işlemi başlatıldı.

Mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler kurtarıldı

Sınıfta mahsur kalan iki öğrenci ve öğretmen itfaiye ekiplerince kurtarılırken, başka bir sınıftaki yaralı öğrenci ise sedyeyle ambulansa getirildi. Öğrencilerin tahliye edilmesinin ardından son olarak hasar tespit ekibi tarafından okulda çalışma yapıldı. Tatbikatın ardından Kaymakam Turan ve Başkan Kartoğlu, ekiplerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

BAŞAKAY 81 bin 500 kişiye afet eğitim verdi

Başakşehirlilere temel afet vermek için geçen yıl kurulan ve kısa adı BAŞAKAY olan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi, 2021 afet eğitim yılında 75 bin kişiye temel afet bilinci eğitimi verdi. İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi arasında en çok eğitim veren kurum olan BAŞAKAY, devam eden eğitim çalışmalarıyla birlikte 81 bin 500 ilçe sakine ulaştı.

Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı
Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı
Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı

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İçişleri Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Başakşehir, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de deprem ve tahliye tatbikatı - Son Dakika


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