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Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:24

40 yaşındaki Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu olan 26 yaşındaki Berker Güven'le aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki gün Gümüşlük'te ilk kez dudak dudağa kameralara yakalandı.

Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan oyuncu Nihal Yalçın, yeni bir aşka yelken açtı. Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle tanınan 26 yaşındaki Berker Güven ile ilişki yaşayan Yalçın, tatilde aşka geldi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Milliyet'te yer alan habere göre, ilk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarıldı. Çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti. Sevgilisinin ardından denizden çıkan Berker Güven, şezlonga uzanmadan önce meraklı bakışlara aldırış etmeden Nihal Yalçın'ı öpücüklere boğdu.

Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı

"SANAL CİNSEL İLİŞKİ YAPMAYA ÖZENİYORUM"

Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteriyle hafızalara kazınan Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda "WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Yalçın, insanlara sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebini de şu şekilde açıklamıştı: "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."

Oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile dudak dudağa yakalandı
Oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile dudak dudağa yakalandı
Oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile dudak dudağa yakalandı
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı

Cinsel İlişki, Berker Güven, Nihal Yalçın, İstanbul, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika Magazin


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