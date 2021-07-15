Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı

Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan oyuncu Nihal Yalçın, yeni bir aşka yelken açtı. Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle tanınan 26 yaşındaki Berker Güven ile ilişki yaşayan Yalçın, tatilde aşka geldi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Milliyet'te yer alan habere göre, ilk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarıldı. Çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti. Sevgilisinin ardından denizden çıkan Berker Güven, şezlonga uzanmadan önce meraklı bakışlara aldırış etmeden Nihal Yalçın'ı öpücüklere boğdu.

"SANAL CİNSEL İLİŞKİ YAPMAYA ÖZENİYORUM"

Yalan Dünya dizisindeki Açılay karakteriyle hafızalara kazınan Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda "WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Yalçın, insanlara sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebini de şu şekilde açıklamıştı: "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."