Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi - Son Dakika

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiği 1,5 yılda kırılması zor bir rekora imza atarak, ilçe halkına yaklaşık bir milyon metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiği 1,5 yılda kırılması zor bir rekora imza atarak, ilçe halkına yaklaşık bir milyon metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bir yanda vaatleri arasında yer alan hizmetleri hayata geçerken, bir yandan da yeni projelerle ilgili müjdeler vermeye devam ediyor. Yaklaşık 90 bin metrekare alana sahip olan İskele Sahil Bandı 2. Etabını kısa sürede tamamlayarak Tuşbalıların hizmetine sunan Başkan Akman, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükseltecek ve bölgenin en büyük 'Millet Bahçesi' özelliğine sahip olan 717 bin 212 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan İskele- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü arasındaki 'Tuşba Millet Bahçesi' müjdesinin ardında bugün de Akköprü Mahalle sakinlerine ikinci millet bahçesi müjdesini verdi.

İkinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Akköprü Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan asfalt şantiyesi alanını yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Ankara'da bir dizi görüşmeler yürüttükten sonra 'Millet Bahçesi' olacağı müjdesini Akköprü Mahalle sakinlerine veren Başkan Akman, 104 bin 777 metrekare alan üzerinde kurulacak olan 'Millet Bahçesi'nde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan bin 361 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatıların yer alacağını vurguladı. Yapım ihale işinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yayınladığını söyleyen Başkan Akman, 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılacağını müjdesini verdi.

"İlçeye 1,5 yılda 937 bin metrekare dinleme, mesire ve yeşil alan kazandırdık"

Akköprü Mahalle Muhtarı ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldiklerinde 212 bin metrekare olan dinleme, mesire ve yeşil alanını yakında ihale süreçleri tamamlanacak olan 2 millet bahçesi ve yapımı devam eden Ağartı Halk Plajı (Ayanıs) ile birlikte 1 milyon 150 bin metrekareye ulaşacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz 1,5 yılda 937 bin metrekare park ve mesire alanını Tuşbalılara kazandırdık. Ayrıca İskele Sahil Bandı 3. Etabı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ön görüşmelerde bulunduk. Kısa sürede proje çalışmaları tamamlanacak İskele Sahil Bandı 3. Etap Projesini Bakanlığa sunacağız" dedi.

Başkan Akman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Projelerinin destekleme süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren bakanlara teşekkür eden Başkan Akman, Tuşbalıların hak ettiği hizmetlere kavuşacağını vurgulayarak, "Daha yaşanır bir Tuşba için yola çıktığımız ilk günden beri tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özlediğimiz ve hak ettiğimiz hizmetlere kavuşmanın ve başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tuşba ilçemizin bir dinleme, mesire ve yeşil alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim. 22 Temmuz'da ihalesi yapılacak olan ikinci millet bahçemizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve ilgi tüm bakanlarımız ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Akköprü Mahalle Muhtarı Ahmet Şayak ise yıllardır atıl durumda olan bu alanın 'Millet Bahçesi' olarak değerlendirilmesinde büyük emeği geçen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a mahallesi ve şahsı adına teşekkür etti.

Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi

Millet Bahçeleri, Salih Akman, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Akman'dan ikinci 'Millet Bahçesi' müjdesi - Son Dakika

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