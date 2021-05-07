Başkan Aras'tan dünya barışı ve turizm vurgusu - Son Dakika

Aras'ın " Bodrum'un geleneğinde Halikarnas Balıkçısı'nın bize emaneti olan ve 'Bizden size zarar gelmez' manasında kullanılan 'Merhaba' vardır. Bu nedenle bizim için; 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ne ise 'Merhaba' da odur" ifadeleri toplantıya damga vurdu.

İlki 1977 yılında başlayan Türkiye'nin en eski düşünce organizasyonlarından Taksim Toplantıları'na konuşmacı olarak katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantının onur konuşmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile "Kıbrıs sorunu müzakereleri ve dünya turizmini konuştu. 210'uncusu gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'nın konusu "Kıbrıs Sorunu Müzakerelerinde Yeni Perspektif ve Yeni Siyaset" olurken, Dünya turizminin geleceği de masaya yatırıldı. Gazeteci ve hukukçu Osman Ataman moderatörlüğünde zoom üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda aydın ve gazeteci katıldı.

Demokrasiye içtenlikle bağlı, laik, sosyal, hukuk devleti kavramlarını benimseyen, özümseyen bütün siyaset, meslek, iş ve akademik örgütlenmelerinin öncü kimliklerinin, kurumsal, kişisel olarak davet edilerek dahil olabildikleri bir iletişim ve düşünce merkezi olan Taksim Toplantıları'nda konuşan Başkan Aras'ın toplantının sonunda dile getirdiği "Bodrum'un geleneğinde Halikarnas Balıkçısı'nın bize emaneti olan ve "Bizden size zarar gelmez" manasında kullanılan "Merhaba" vardır. Bu nedenle bizim için; "Yurtta Barış Dünyada Barış, ne ise 'Merhaba' da odur" sözleri toplantıya damgasını vurdu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinin, 1960 yılından bu yana verdiği mücadeleye dikkat çekti. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü destekleri ile rahat nefes aldıklarını ifade eden Tatar "Biz Kıbrıs Türkleri'nin kurucu ortağıyız. Hep birlikte büyük bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.

TURİZMİN GELECEĞİ DÜNYA BARIŞINA BAĞLI

Başkan Aras, turizmin geleceğinin dünya barışına bağlı olduğunu, dünyanın geleceğin de turizme bağlı olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti " Ne kadar huzur ve güven içerisinde bir atmosfere sahip olursak, turizmde bundan en yüksek şekilde pay sahibi olacaktır. Turizmin geleceğine odaklanılması ve tüm yapısal planlamaların buna göre hazırlaması, dünyanın sosyo-ekonomik gelişiminde muazzam olumlu bir değişime yol açacaktır. Çevremizin korunması ve yaşaması için, en çok fedakarlık yapılması gereken şey nedir derseniz? "Barış" diyecek milyonlarca insan çıkacaktır. Ben de onlarla aynı düşüncedeyim. Bu barışçıl anlayış, insanların daha çok iletişimde olmasının önündeki engelleri kaldıracak ve ülkeler; doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını öncelik haline getirecektir.

Başkan Aras dünyanın geleceğinin turizmde olduğunu da ekleyerek şunları söyledi:

"Dünyanın Geleceği; Turizmdir, çünkü korunması ve dünya mirasının gelecek kuşaklara bırakılması, bu sektörün en büyük önceliğidir. Turizm, hepimizin bildiği gibi bacasız bir sanayidir. Baca koyduğumuz her yerde küresel başka bir sorun ortaya çıkıyor. Sanayi devrimiyle dünyanın gelişmişlik adı altında yaşadığı sıkıntıların nasıl karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını uzun uzun konuşabiliriz. Fakat bir geri dönüş umudunu yaşatmak adına, artık daha başka şeylerden konuşmak ve hatta sadece barışı konuşmaktan vazgeçmememiz gerekir.

Şimdi ne kadar da iyi anlıyoruz Yüce Atatürk'ü, düşünsenize, yeryüzünün gördüğü en büyük savaşçılarından biri, tüm zorlu savaş yıllarından sonra diyor ki;Yurtta Barış, Dünyada Barış. Bu çıkarımdan ülkemizin ve dünyanın ders alacağı çok şey var. Ülkemizin en büyük turizm markalarından biri olan Bodrum'un belediye başkanı olarak, ülkemizin dış ilişkilerinde ve özellikle komşularımızla iyi ilişkiler içerisinde olmak istememizin başlıca nedeni, bu sorunların çözümü noktasında net olarak belirleyici olamasak bile bu platformlarda barışın daha yüksek sesle dile getirilmesine aracı olmak istiyoruz.

Neden mi? Sorun ve kaos, terör ya da savaş, turizmin baş düşmanıdır. Komşularıyla ve bunun yanında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi konsensüslerle iyi ilişkiler içinde olmanın artık kaçınılmaz bir diplomasi gerektirdiği aşamada, ülkemizin hizmetinde olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Dünyada barıştan daha güzel bir şey yok. Bunu kim inkâr edebilir…"

Başkan Aras konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Turizmin en büyük parametreleri, doğal, tarihi ve kültürel potansiyeli yanında, dostluk ve misafirperverliktir.Bodrum'un geleneğinde Halikarnas Balıkçısının bize emaneti olan ve 'Bizden Size Zarar Gelmez' manasında kullanılan "Merhaba" vardır. Bu nedenle bizim için, "Yurtta Barış Dünyada Barış "Ne ise 'Merhaba' da odur."

Toplantı konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde gerçekleşti. 210. Taksim Toplantıları Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.