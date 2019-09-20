Başkan Ayhan Amerika'ya gidiyor

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gidiyor.



Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Belediye Meclis Üyeleri, Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği yönetimi ve iş adamlarından oluşan yaklaşık 25 kişilik heyetle Amerika'ya gidiyor. Heyet, New York ve Washington'da Sinop için düzenlenen konferanslara katılım sağlayacak. Dokuz gün sürecek olan gezide tek konu Sinop olacak.



Konu ile açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan gezinin Sinop için önemine değindi. Ayhan, "21 Eylül günü İstanbul'dan ABD'ye uçacağız. Burada çeşitli üniversitelerin konferanslarında yer alacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Sinop'un bilinen tarihi 4 bin yıl gerilere giderken bunun gerçekte 7-8 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz. ABD'deki temaslarımız sırasında dünyaca ünlü ve konusunda uzmanlarla bu konu masaya yatırılacaktır. Sinop'un insanlık tarihinin Tunç Çağı'na kadar gittiğinin dolayısıyla tüm dünyada 4 ya da 5. sırada olduğunu düşünüyoruz. Bunun tüm dünyaya ilanının ve Sinop'un marka değerinin yükseltilmesi peşindeyiz. Sinop'un geleceğine yön vermek, Sinop için projeler geliştirmek, yeni hedefler belirlemek üzere Amerika'ya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in de içinde bulunduğu; masraflarını sponsorsuz belediye ya da hiçbir kurum bütçesi olmadan karşılayıp tamamen gönüllülük esasıyla bizlerle gelen çok kıymetli yaklaşık 25 kişi ile birlikte gittiğimiz her yerde Sinop'u konuşacağız" dedi. - SİNOP