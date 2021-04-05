Başkan Batur'dan 'akıllı şehir' önerileri - Son Dakika

Başkan Batur'dan 'akıllı şehir' önerileri

05.04.2021 15:12
Başkan Batur'dan 'akıllı şehir' önerileri, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi" oturumunda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TBB çatısı altında akıllı şehirler birimi kurulmasını önerdi.

Şehirlerde teknoloji kampüsleri oluşturulabileceğine de işaret eden Batur, Konak'ta "Dijital Araştırmalar Merkezi" kuracaklarını açıkladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 5.'si İzmir'de düzenlenen Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın "Akıllı Şehirler ve Kent Ekonomisi" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı. Açış konuşmasını TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in gerçekleştirdiği toplantıyı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, belediye başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti. Kaya İzmir Thermal & Convention'da yapılan ve başkanlığını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin yaptığı oturumda, Başkan Abdül Batur'un yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da konuşmacı olarak yer aldı.

Pandemide teknolojinin önemi

Konuşmasında şehirlerin teknolojiyle tanışmalarının 1970'li, 'akıllı şehirler' adlandırmasının ise 1990'lı yıllara dayandığına işaret eden Batur, şehir yaşamının akıllı bir şekilde yeniden nasıl düzenlenebileceği sorusunun özellikle koronavirüs salgınıyla kuvvetli bir şekilde gündeme geldiğini vurguladı. Batur, "Pandemiyle birlikte, teknolojinin ne kadar gerekli olduğunu, şehirlerin yönetiminde teknolojiden yararlanılmasının avantajlarını bir kez daha anladık. Şehirleri yöneten bizler, pandemi sürecinde online bağlantılarla ekiplerimizle iletişim kurduk ve yönetimde iletişimsizlik nedeniyle çıkabilecek sorunları, hizmetteki aksamaların önüne geçebildik" dedi.

"Vatandaşlarımıza sürekli veri aktarıyoruz"

Konak'ta teknolojiden yararlanarak yaşamı kolaylaştırmak için yürüttükleri çalışmaları sıralayan Batur, e-belediye yapısını sürekli geliştirdiklerini kaydetti. Vatandaşların belediyeye gelmelerine gerek kalmadan sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabildiklerini söyleyen Batur, e-belediye sistemine Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi konak.bel.tr, resmi mobil uygulaması ve e-devlet üzerinden erişim sağlanabildiğinin altını çizdi. Batur resmi web sitelerinin işlevselliğini artırdıklarını da belirterek, "İlçemizdeki nöbetçi eczaneler günlük olarak takip edilebilir ve ilçemizdeki geri dönüşüm kutularının yerleri görülebilir. Vatandaşımıza sürekli veri aktarıyoruz; çalışmalarımızı takip edebiliyorlar. Şeffaf yönetim anlaşımız gereği meclis kararlarımıza, ihalelerimize her türlü vatandaşa açık bilgiye ulaşabiliyorlar" dedi.

"Daha hızlı, daha kaliteli hizmet"

Mobil uygulamayla belediyeye ulaşımı daha kolay bir hale getirdiklerini belirten Batur, dileyen tüm vatandaşlara belediye hizmetlerinin bir özetinin e-posta olarak gönderildiğini de söyledi. Batur, WhatsApp İletişim Hattı'nın vatandaşlar ile aralarında bir köprü olduğunu da ifade ederek, istek ve şikayetlerinin yüzde 95'inin bu hat üzerinden kendilerine ulaştığını da kaydetti. Batur, uygulamaya başladıkları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'yle hem iç yazışmalarda hızlandıklarını hem de matbu materyale olan bağımlılığı ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Farklı kurumlarla teknolojik işbirlikleri oluşturduklarına da dikkat çeken Batur, Konak Tapu Müdürlüğü'yle taşınmazların rayiç değerler verilerini elektronik ortamda paylaşmak için protokol imzaladıklarını belirtti. Batur, "Bu hizmetlerimizi, hemşehrilerimize daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet sunmak için daha da çeşitlendirmek istiyoruz" dedi.

Dijital Araştırmalar Merkezi kurulacak

Alsancak'ta Dijital Araştırmalar Merkezi kurmayı planladıklarını belirten Batur, bu merkez sayesinde üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni işbirlikleri kurabileceklerini, teknolojiyle yoğun vakit geçiren çocuk ve gençlere daha çok temas edebileceklerini, ortaya çıkan projeleri belediye çalışmalarında kullanılabileceklerini söyledi.

Konak Belediyesi'nin geri dönüşüm ve sıfır atık konularında ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan Batur, Atık Bank sistemini kurduklarını, ambalaj, tekstil, yağ atıklarını topladıklarını belirtti. Batur, Konak Belediyesi'nin İzmir depreminde hasar alan hizmet binası yerine kente yakışır, akıllı, çevreci bir bina inşa edileceğini söyledi.

"Akıllı şehirler birimi kurulabilir"

İzmir'de akıllı şehir uygulamalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekildehayata geçirildiğini dile getiren Batur, konuyla ilgili bazı önerilerini de şöyle sıraladı:

"Türkiye'deki tüm belediyelerin çatısı olan birliğimiz bünyesinde akıllı şehir birimi kurulabilir. Bu birim tüm belediyelere kılavuzluk yapabilir. İzmir'de başka, Bursa'da başka, Ankara'da başka uygulama olmasından ziyade herkesin ortak bir noktada anlaştığı teknolojik ve sistematik bir çalışma hayata geçirilebilir diye düşünüyorum. Ayrıca teknoloji kampüsleri kurulabilir. Şehirlerde akıllı şehircilik uygulamalarının geliştirilebileceği, üniversitelerle işbirliği içerisinde gençlerin fikirlerinin değerlendirilebileceği teknoloji kampüsleri inşa edilebilir."

Batur sözlerini, geleceğin şehirlerini inşa edebilmek, sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için yerel ve merkezi yönetimler ile kamu ve özel ortaklığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak sonlandırdı.

Türkiye Bankalar Birliği, Abdül Batur, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan 'akıllı şehir' önerileri - Son Dakika


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