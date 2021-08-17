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Başkan İduğ 17 Ağustos'un yıl dönümünde konuştu - Son Dakika

Başkan İduğ 17 Ağustos'un yıl dönümünde konuştu

17.08.2021 08:30
Başkan İduğ 17 Ağustos'un yıl dönümünde konuştu, System.String[]

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'da kentsel yenilemeye Kızılay Mahallesi'nden başlayacaklarını söyledi.

"Kentsel yenilemeye Kızılay Mahallesi'nden başlıyoruz"

Bölgede 1.238 adet tek ve çift katlı riskli bina olduğuna dikkat çeken İduğ, "Burada yaklaşık 8 bin bağımsız haneyi ilçemize kazandıracağız. Ardından sıra Doğanlar, Pınarbaşı ve nüfusu 500 bini bulan Altındağ- Çamdibi bölgesine gelecek" dedi.

"17 Ağustos'u Unutma" sloganıyla "Depreme Duyarlılık ve İzmir Depremi Sergisi" TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ'un Yalovalı olduğunu belirterek, "Depremden 3 saat sonra Yalova'daydık. O geceki feryatlar hala hafızımda. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Milyonlarca insanımız evsiz kaldı. Rafineri yangını günlerce sürdü. Konutların yanısıra böylesi yatırımların yapılacağı yerler de çok önemli.

Bu konuyu hem yerel yönetimler, hem devlet stratejisi olarak ele almak mutlaka şart" diye konuştu.

Meclisimizden oybirliği ile geçti

Bornova Belediyesi olarak bu alanda yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Mustafa İduğ, kentsel yenilemeye Kızılay Mahallesi'nden başlayacaklarını söyledi. Bölgede 1.238 adet tek ve çift katlı riskli bina olduğuna dikkat çeken İduğ, "İlçenin en eski mahallelerinden olan Kızılay'da yaklaşık 8 bin bağımsız haneyi ilçemize kazandıracağız. Süreç sorunsuz bir şekilde işliyor. Planlarımızı Bornova Belediyesi Meclisi'nden oy birliğiyle geçirip, sorunsuz bir şekilde Büyükşehir Belediyemize gönderdik. Ardından sıra Doğanlar, Pınarbaşı ve nüfusu 500 bini bulan Altındağ-Çamdibi bölgesine gelecek" dedi.

Birlikte çalışmaya hazırız

Yapılacak çalışmalarda ilgili oda ve meslek kuruluşları ile birlikte çalışılması gerektiğini söyleyen Başkan İduğ, "Bu çalışmalar bir devlet stratejisi olarak yürütülmeli. Biz Bornova Belediyesi olarak hazırız ve sizlerle de birlikte çalışmak istiyoruz. Depremlerin ve böylesi acıların tekrar yaşanmamasını diliyorum ama doğru işler yaparak böylesi felaketlere hazırlıklı olmak durumundayız. Bornova Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

17 Ağustos milat oldu

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş ise 22 yıl önce meydana gelen 17 Ağustos Depremi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde 1939 yılındaki Erzincan Depremi'nden sonra en çok can kaybı yaşanan deprem olduğunu hatırlatarak "Erzincan'da 33 bin Marmara Depremi'nde ise yaklaşık 20 bin insanımızı kaybettik ama 17 Ağustos etkilediği nüfus, alan ve ekonomik kayıpları da düşündüğümüzde tabi ki daha büyük etki yarattı. 2001 yılında yaşadığımız ekonomik krizde de Marmara Depremi'nin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu deprem bir milat oldu. Hepimiz deprem sonrası yapılan çalışmalardan çok deprem öncesi yapılması gerekenlerin çok daha fazla önemli olduğunu gördük" dedi.

İzmir Depremi'ni unutmayalım

30 Ekim Depremi'nin merkez üssünün İzmir'e uzaklığının 70 km olduğuna dikkat çeken Eylem Ulutaş, "Mesafeye rağmen büyük yıkım ve can kayıpları yaşadık. Demek ki hala büyük eksikliklerimiz var. Bu noktada sorunun siyaset üstü bir şekilde ele alınmalı. Çünkü her vatandaşın güvenli bir konutta yaşamaya hakkı, devletinde bu konuda sorumluluğu vardır. Biz Marmara Depremi sonrası deprem öncesi, anı ve sonrası yapılması gereken çalışmalar şeklinde 3 ana başlıkta stratejik plan hazırladık ama ne yazık kigerekleri halen yerine getirilmedi. İnşaat Mühendisleri Odası olarak tabi ki bize düşen görev duyarlılığın kaybettirilmemesi noktasında çalışmalar üretmek, asla unutmamayı sağlamak. Sergide fotoğraflar 30 Ekim İzmir Depremi'nde yıkılan binalara ait. Bu depremi hiç unutmamalıyız, bunu bizi yönetenlerde asla unutmamalılar. Bu noktada sergimiz için bize destek olan değerli Başkanımız Dr. Mustafa İduğ'a ve Bornova Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası, Bornova Belediyesi, 17 Ağustos, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan İduğ 17 Ağustos'un yıl dönümünde konuştu - Son Dakika


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