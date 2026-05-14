Başkan Özdemir’den Ankara’da yoğun proje mesaisi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin devam eden projelerini hızlandırmak ve yeni yatırımlar için temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da yoğun bir program gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerden ulaştırma projelerine, kalkınma yatırımlarından siyasi istişarelere kadar birçok önemli görüşmeye katılan Başkan Özdemir, Niğde’nin geleceğini ilgilendiren kritik başlıkları ilgili kurum temsilcileriyle değerlendirdi. Ankara temaslarında özellikle Kuzey Çevre Yolu projesi ve kalkınma yatırımları ön plana çıktı.

YEREL YÖNETİMLERDE ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Emrah Özdemir’in Ankara programındaki ilk durağı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen toplantı oldu. Büyükşehir ve il belediye başkanlarının katıldığı toplantıda şehirlerin ihtiyaçları, devam eden projeler ve yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Toplantıda belediyeler arasında tecrübe paylaşımı yapılırken, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması için ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekildi. Başkan Özdemir, yerel yönetim anlayışında ortak aklın büyük önem taşıdığını belirterek, “Milletimize daha sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunabilmek adına iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Görüşmelerde ayrıca şehirlerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ MASAYA YATIRILDI

Niğde’nin ulaşım altyapısına önemli katkı sunması beklenen Kuzey Çevre Yolu Projesi de Ankara temaslarının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Başkan Özdemir, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret ederek projenin mevcut durumu ve bundan sonraki süreç hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Şehir içi trafik yükünü azaltması ve ulaşım konforunu artırması beklenen çevre yolu projesinin Niğde’ye büyük katkılar sağlayacağını belirten Özdemir, daha modern ve ulaşılabilir bir şehir hedeflediklerini söyledi. Görüşmede projenin hızlandırılması adına atılabilecek yeni adımların da ele alındığı öğrenildi. Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımın rahatlaması ve ticari hareketliliğin artması bekleniyor.

KALKINMA VE YATIRIM PROJELERİ İÇİN YOĞUN TEMAS

Başkan Özdemir, Ankara ziyaretleri kapsamında Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile de bir araya gelerek Niğde’de devam eden yatırımları değerlendirdi. Görüşmede şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projeler üzerinde durulurken, yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirecek yeni yatırım planları ele alındı.

Ankara temaslarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile sürdüren Özdemir, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin uyum içerisinde çalışmasının şehirlerin gelişiminde kritik rol oynadığını ifade etti. Başkan Özdemir, yapılan görüşmelerin Niğde adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, şehrin geleceği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Haber: Mehmet Güngördü