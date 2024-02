Başkan Pekyatırmacı Selçuklu\'ya 5 yıllık hizmetleri anlattı

Belediye

• Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından son 5 yılda ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri "Türkiye Yüzyılına Selçuklu İmzası" sloganıyla gerçekleştirilen programda kamuoyu ile paylaştı.

• Başkan Ahmet Pekyatırmacı: "Selçuklu'yu, yıldızı parlayan bir ilçe yaptık ve yeni dönemde de hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın örnek alacağı hizmetlerle taçlandıracağız" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019-2024 yılları arasında Selçuklu'ya kazandırılan yatırım ve hizmetleri "Türkiye Yüzyılına Selçuklu İmzası" temalı 5 Yıl Değerlendirme programında kamuoyu ile paylaştı.

Sözlerine 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kendisini AK Parti Selçuklu Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı ve Cumhur İttifakına teşekkür ederek başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bundan yaklaşık 5 yıl önce, vatandaşlarımızın teveccühüyle iş başına gelmiştik. 5 yıl önce, Gönül Belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolda birbirinden önemli projeler, yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin hayır dualarından aldığımız güçle görevi devraldığımız günden bugüne kadar Selçuklumuz için gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan, canla başla çalıştık, çabaladık. Tüm amacımız Selçuklumuzun ihtiyaçlarını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak, Selçuklumuz için yeni hizmetler, yeni projeler

üretmekti. Tabii bu 5 yıllık süre içerisinde hem küresel anlamda hem de ülke olarak çeşitli badireler atlattık. Bunların başında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci geliyor. Yine yangın felaketleri ve son olarak da ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremleri geliyor. Hepimizin hayatını etkileyen pandemi döneminde evlerimize kapandık, yakınlarımızı kaybettik, birlikte üzüldük, birlikte mücadele verdik. Yine pandemi sürecinin sonlarında Türkiye'nin büyük yangın felaketlerinden bir tanesini yaşadık. Tüm bunlar geride kaldı derken belki de sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yüzyılın afeti olan 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu depremlerden 11 ilimiz etkilendi ve başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere adeta şehirlerimiz yok oldu. Yaşanan deprem afetiyle birlikte bütün Türkiye gibi Konya olarak biz de hem belediyelerimizle hem sivil toplum örgütlerimizle hem kurumlarımızla hem de gönüllülerimizle adeta bir seferberlik halinde deprem bölgesinde özellikle de Hatay Antakya'da yaraların sarılması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdik. Küresel anlamda ve ülke olarak bu zorlu süreçlerden geçerken; aynı zamanda belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye, yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeye, hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya gayret gösterdik" dedi.

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'yu yıldızı parlayan bir ilçe yaptık"

Kadim medeniyetten aldıkları güçle, hep birlikte, Selçuklu'yu yıldızı parlayan bir ilçe yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Gerçek belediyeciliği birlikte başardık. Şimdi ise Selçuklumuz için yine gönül belediyeciliği ilkesiyle, aynı inanç ve kararlılıkla yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Selçuklumuzu daha da ileriye taşıyarak belediyecilik hizmetlerimizi hep birlikte hem Türkiye'nin örnek alacağı hem de Dünya'nın örnek alacağı hizmetlerle taçlandıracağız. Hemşehrilerimizin memnuniyeti ve hayır dualarından aldığımız güçle inşallah çok daha güzel işler başaracağız. Bugün burada, 'Türkiye Yüzyılına Selçuklu İmzası' programımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için kıymetli protokolümüze ve değerli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: "Selçuklu bugün 5 yıldan çok daha güzel, çok daha iyi hizmetler aldı"

Selçuklu'nun 5 yılda çok önemli hizmetler kazandığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya, Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her mahallesinin, her sokağının, her caddesinin, her vatandaşımızın hizmet aldığı bir model geliştirmeyi başarabildi. Bunu birlikte yürütüyoruz ve belediyelerimizin en önemli özelliği hizmet ve eser siyaseti yapmak. Bakın birçok tesis açılış temel atma gördük. Bunların arkasında çok yoğun bir emek, çok yoğun bir çalışma, çok yoğun bir kararlılık var. Ben tekrar bütün bu yemeklerinden ve gayretlerinden dolayı değerli Selçuklu Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Ahmet Pekyatırmacı beye huzurlarınıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bir seçim sürecindeyiz ve yeni bir başarı hikayesi yazmak gerekiyor. Mutluluğumuz şu, bıraktığımız Selçuklu bugün 5 yıldan çok daha güzel, çok daha iyi hizmetler aldı. Hizmet çıtası çok daha yükseldi. Ama biz asla yeter tamam diyen insanlar olmadık. Şimdi yeni dönemde yeni şeyler söyleyerek hemşerilerimizin karşısında olacağız. Bu dönemde 2 temel önceliğimiz var, dirençli bir şehir oluşturmak. Bunun için iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldıracak, iklim değişikliğinin etkilerinin hemşerilerimiz tarafından az hissedileceği, sorunları çözecek projeler üretmek, ikinci önemli konu ise kentsel dönüşüm yaparak özellikle şehrimizin yapı stoğunu yenilemek için çalışmalar yapmak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yine hep birlikte yapacağız. Biz bu işleri yaparken 2 şeyi asla ihmal etmedik. Bir vatandaşlarımızın gönlünde taht kuracak gönül belediyeciliğini, 2 kardeşlik hukukunu ve birlikte çalışma kültürünü artırarak geliştirmeyi asla ihmal etmedik. İnşallah bu dönemde de güçlü Konya için bir adım daha diyerek yola çıkıyoruz. İl başkanımızın şahsına tüm teşkilat mensuplarımızla Selçuklu Belediye Başkanımızın şahsında tüm ilçe

belediye başkanlarımızla Konya'yı çok daha güzel yarınlara taşımak için gayret sarf edeceğiz. Ben böyle güzel bir programa hazırladığı için başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm yapılanların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah kalfalık döneminde Rabb'im çok daha güzel işler yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum ve son olarak Rabbim birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve birlikte çalışma kültürümüzü arttırarak devam ettirsin diyor, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, Allah'a emanet olun" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı:" Ahmet Pekyatırmacı başkanıma bu şehrin bir insan olarak teşekkür ediyorum"

Konya'nın geçmişten bugüne güzel işleri başardığını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Angı, "Yerel yöneticilerimiz, başta büyükşehir belediye başkanlarımız olmak üzere, ilçelerimizde görev yapan kıymetli başkanlarımız el ele verip, gönül gönüle, bu şehri büyütmeyi bu şehri güçlü kılmaya, bu şehrin huzurunu arttırmaya büyük gayretli sarf ettiler. Yeni bir döneme yürüyoruz. Bir 5 yıl nasıl çabuk geçti? Başlarken neler vaat edilmişti? Dönem sonunda düşünülenlerin dışında da ihtiyaç olan her alanda güzel işler yapıldı. Onun içinde ben kıymetli Ahmet Pekyatırmacı başkanıma bu şehrin bir insan olarak teşekkür ediyorum. Uğur başkanım kendisinden önce hizmet edenlerden aldığı bayrak çıtasını en yükseğe çıkarmıştı. Büyük şehre geçmekle Ahmet kardeşimizin devir aldığı nöbette de geriye dönüp 6 yıla baktığımız zaman önemli ve güzel işler yapıldı. Konya adını hep duyurdu. Konya'ya gelen herkes o övgüsünü ortaya koyabildi. Ben tüm belediye başkanlarımıza, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay bey olmak üzere bu gayretleri için bu emekleri için şükranlarımızı arz ediyorum. Çünkü şehrimiz önemli. Bu şehre hizmet edenler de takdir etmek lazım. Uyumlu ekip, birlikte yol yürümek ve bereketli sonuçları elde etmek. Bunun kıymetini biliyoruz ve 31 Mart akşamında da inşallah Cumhur ittifakı olarak liderlerimizin işaret ettiği istikamette tümünde, tüm adaylarımızda ipi göğüslemek ve hizmeti devam ettirmek, bir intihaya uğratmamak. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Programın hayırlar getirmesini diliyor, herkesi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılına Selçuklu İmzası" temalı 5 yıl değerlendirme programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı daha sonra Selçuklu'da 5 yıl boyunca altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan turizme, eğitimden spora, sağlıktan sosyal tesislere, sıfır atık faaliyetlerinden çevre temizleme faaliyetlerine, sosyal destek hizmetlerinden katılımcı belediyecilik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede son 5 yılda başarı ile gerçekleştirilen belediyecilik çalışmalarını tek tek anlattı.