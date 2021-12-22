Üye Girişi
Başkan Sandal, "Üretimde birleşmek zorundayız" - Son Dakika

Başkan Sandal, "Üretimde birleşmek zorundayız"

22.12.2021 10:44
Başkan Sandal, "Üretimde birleşmek zorundayız"

Tarımsal kalkınma ve kooperatifçiliğe verdiği önemle üreticiye her alanda destek olan Bayraklı Belediyesi 'Dünya Kooperatifçilik Günü' dolayısıyla panel düzenledi.

Türkiye'deki tarım politikaları, kooperatifçiliğin önemi, gıda güvenliği ve yapılması gerekenler konuşuldu. Başkan Sandal "Üretimde birleşmeli ve kooperatifçiliği desteklemeliyiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Doğru Tarım ve Kooperatifçilik' paneline, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı yaptı. Panele; Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal'ın yanı sıra, siyasi partilerin ilçe başkanları, üretici birliklerinin ve kooperatiflerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panel sonunda katılımcılara plaket ve çiçek takdim edildi.

GÜÇLÜ ÇİFTÇİ, GÜÇLÜ TARIM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar tarımı bitirme üretimi de durma noktasına getirdi. Çiftçilerimiz artık üretemiyor. Böyle bir ortamda, üretimde birleşmeli ve kooperatifçiliği özendirmeliyiz. Toprağın bereketini soframıza sunan üreticilerimizin yanında olmaya ve yerelde kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

HÜKÜMETİN EKMEĞE SAHİP ÇIKMASI LAZIM

CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal "Bugün yaşanan ekonomik darlığın temeli köylerin boşalmasından, köylülerin yoksul olmasından kaynaklanıyor. Türkiye artık ürettiği buğday ile yeterli ekmek üretemiyor, ayçiçek yağı üretemiyor. Hükümetin, insanların karnını doyuracak ekmeğe sahip çıkması lazım. Cumhuriyet Halk Partimizin genelde var olan tarım politikalarını yerelde hayata geçirerek sorunların üstesinden geleceğiz. Çiftçimizi para kazanır hale getireceğiz ve böylece topraklarımız satılmayacak. Tarım ve gıda devletin asıl işi olmalıdır. Tüm bunların çözümü için önce cesarete sonra birlik olmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi.

"ÖRGÜTLENELİM"

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer "Üretici ile tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırabiliriz. Atatürk'ün yaptığı gibi tüketim kooperatifleri kurmalı, bunları geliştirmeliyiz. Biz gücümüzü, örgütlü olmamızdan alıyoruz. Kendi apartmanınızda, mahallenizde örgütlenin. Hiçbir aracıya muhtaç olmadan Köy Koop'un ürünlerini, Doğançay'ın zeytinyağını, Yamanlar'ın balını, tüm kooperatiflerin ürünlerini alın. Merak etmeyin; kentte tüketici örgütlenirse üretici de üretmeye devam eder. 22'nci yüzyılda bize Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı lazım" dedi.

ÇİFTÇİ SAHİPSİZ BIRAKILIYOR

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı ise "Tarımın, çiftçinin, emeğin, gıda güvenliğinin, üretici maliyetlerinin, tüketici fiyatlarının, gıda enflasyonunun temelinde özellikle küçük çiftçinin yalnız bırakılması, örgütlenememesi ve kooperatifleşememesini görüyoruz. Türkiye'de 13 bine yakın kooperatif 4 milyona yakın kooperatif ortağı var. Ancak tarımın sorunları devam ettikçe çiftçi yine sahipsiz kalıyor" dedi. Soru Cevap bölümünde söz alan kooperatif temsilcileri ve vatandaşlar da günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları anlattı. Katılımcılar, tarıma ve kooperatifçiliğe verdiği desteklerden dolayı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a teşekkür etti.

Bayraklı, Türkiye, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, 'Üretimde birleşmek zorundayız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
10:29 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı         
10:53
Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı Evinin kapısını açan kadın fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı         
10:39
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sandal, "Üretimde birleşmek zorundayız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement