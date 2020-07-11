Başkan Söğüt, Bakan Kasapoğlu ile görüştü - Son Dakika

Başkan Söğüt, Bakan Kasapoğlu ile görüştü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yapımı planlanan gençlik merkezi ve kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yapımı planlanan gençlik merkezi ve kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerden en önemlisi ise Körfez'de yapılması planlanan yeni spor tesisleri ve kapalı spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile yapılan görüşme oldu. Başkan Söğüt'e ziyareti sırasında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık eşlik etti. Görüşmede hem Körfez'de yapımı planlanan hem de Darıca'da yapımı planlanan projeler için Bakan Kasapoğlu'ndan destek sözü alındı.


Konu ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "İlçemizde yapmayı planladığımız gençlik merkezi ve kapalı spor salonu için Bakanımızdan destek ve katkılarını talep ettik. Güzel ve ilçemiz için faydalı bir görüşme oldu. Körfez spor kenti. Binlerce öğrencimize eğitim veriyoruz. Tesis sayılarımızı arttırarak, Körfezli her vatandaşımızı sporla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Mehmet Kasapoğlu, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Söğüt, Bakan Kasapoğlu ile görüştü - Son Dakika Spor
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