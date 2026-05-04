Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği

Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği
04.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te etkili olan şiddetli yağış ve dolunun ardından Şehitkamil Belediyesi ekipleri sahada yoğun çalışma başlattı. Başkan Umut Yılmaz, mahalleleri tek tek ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrolleri aralıksız sürdürülüyor.

Gaziantep’te etkili olan yağmur ve dolu yağışı sonrası Şehitkamil Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde sahaya inerek seferberlik başlattı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, afetin ardından mahalleleri tek tek gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden detaylı bilgi aldı.

YAĞIŞIN ARDINDAN HIZLI MÜDAHALE VE YOĞUN ÇALIŞMA

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, yağışın hemen ardından koordineli şekilde harekete geçerek temizlik, su tahliyesi ve altyapı kontrollerine başladı. Ara sokaklar ve ana arterlerde biriken suyun tahliye edilmesi, menfezlerin açılması ve çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam etti.

Başkan Umut Yılmaz, ekiplerin sahada yoğun bir mesai yürüttüğünü belirterek, vatandaşların günlük yaşamını en kısa sürede normale döndürmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği

ZARAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME VE MÜTEAHHİTLERE UYARI

Yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, zarar gören binaları yerinde denetledi. İlgili müteahhitlerle birebir görüşen Yılmaz, yapı güvenliği konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Yılmaz, ihmale kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, gerekli önlemlerin alınması için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

“TÜM KURUMLARLA KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Başkan Yılmaz, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirterek, sahadaki çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, yağış sonrası oluşabilecek risklere karşı önemli uyarılarda bulunarak, özellikle bina altları, saçaklar ve elektrik direklerinin çevresinde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, sürecin anbean takip edildiğini sözlerine ekledi.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Sel Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği - Son Dakika

22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor
Madrid Açık’ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

14:05
MHP lideri Bahçeli, Süper Lig’e yükselen Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı gönderdi
MHP lideri Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı gönderdi
13:45
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:19
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:13:04. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz sahada: Şehitkamil’de fırtına seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.