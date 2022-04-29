Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

29.04.2022 17:01
Başkentte 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü 13.00-15.00 saatlerinde Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" konulu açık hava toplantısı yapılacak.

Anadolu Meydanı'ndaki program nedeniyle, ihtiyaç olması halinde 30 Nisan Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Pazar günü saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar da Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

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Kazım Karabekir, Tragger, 1 Mayıs, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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