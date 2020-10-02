Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi ve Ormanspor- Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. İlk hafta derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak. Hafta Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi
14.00 OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor
15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Botaş
16.30 Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
4 Ekim Pazar
14.00 Samsun Canik Belediye - Beşiktaş HDI Sigorta
14.00 Fenerbahçe - Galatasaray
15.00 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediyespor - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:13 - Kaynak: İHA
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