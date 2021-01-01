Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

01.01.2021 09:15
Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı 15. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de 15. hafta karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 13. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş- Pınar Karşıyaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.30 Galatasaray- Fenerbahçe (Sinan Erdem)

17.30 TOFAŞ- Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Darüşşafaka Tekfen- Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

3 Ocak Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

20.00 OGM Ormanspor- Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ocak Pazar:

13.00 Samsun Canik Belediyespor- Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta (Ankara DSİ Etlik)

15.30 Bellona Kayseri Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Akhisar Belediye Basketbol- Samsunspor (Akhisar Belediye)

Yarın:

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Finalspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Muradiye)

15.00 Bornova Belediyespor-Ankara Anadolu Basket (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol- Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Nadir Gold İstanbul Basket (Yalova 90. Yıl)

17.00 Sigortam.net-Global Connect Travel Düzce (Ahmet Cömert)

3 Ocak Pazar:

16.00 Budo Gemlik-Mamak Belediyespor (Gemlik)

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Azeri komutan, Ermenilerin Şuşa'ya verdiği zararı tek cümleyle anlattı: Ne varsa 30 yılda yok etmişler Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay! Alkolün etkisiyle balkondan düşen adam hayatını kaybetti Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Tartışmalarıyla tanıdığımız Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı Tartışmalarıyla tanıdığımız Hakan Bayrakçı canlı yayında piyano çaldı         
08:06
Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı         
05:46
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu         
23:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 09:24:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei