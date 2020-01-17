Basketbolda 2. devre başlıyor - Son Dakika
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Basketbolda 2. devre başlıyor

6 saat önce

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının da yer aldığı 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devresi başlıyor.

Basketbolda 2. devre başlıyor, System.String[]

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının da yer aldığı 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devresi başlıyor. Mavi-beyazlı takım 2020 yılının ilk maçını Pazar günü Samsun Kuzey Yıldızı takımı ile oynayacak. Pamukkale Belediyespor'da hedef galibiyet.


Pamukkale'nin adını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu'nda duyuran Pamukkale Belediyespor, başarıyla geçirdiği sezonun ikinci yarısına hafta sonundaki maçla başlıyor. Ligin ilk devresinde oynadığı 8 maçın 6'sını kazanarak topladığı 16 puanla lider Karabük Demir Kartal takımının 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Pamukkale Belediyespor, ikinci devreye de galibiyetle başlamak istiyor. 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'de Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta mavi-beyazlı takımın rakibi ligde 7. Sırada yer alan Samsun Kuzey Yıldızı takımı olacak. Pamukkale Belediyespor, ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçı 50-27 kazanmayı başarmıştı. Ligde Pamukkale Belediyespor-Samsun Kuzey Yıldızı maçı dışında 3 müsabaka daha var. Pazar günü yapılacak olan maçlarda İzmir RSK Aydın Genç Efeler'i ağırlarken, lider Karabük Demir Kartal İzmir Karşıyaka ile mücadele edecek. Samsun Çarşamba ise İstanbul Engelliler ile karşılaşırken Yeşilgönen Engelliler ise bu haftayı bay takım olarak geçirecek.


Başarının devamını diliyorum


Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu sezon ilk kez 3. Lig'de mücadele eden takımımızın iç sahadaki maçlarında taraftar desteği gerekli oluyor. Sporcularımızın gösterdiği performans bizleri gururlandırıyor. Tüm Denizlilileri Pazar günkü maça davet ediyorum" dedi. Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak, ilk yarısının başarılı bir şekilde tamamladıkları sezonun ikinci devresine hazır olduklarını belirterek, "Ligin ilk devresini 3. Sırada tamamlayan takımımızın ikinci devre de başarı olacağına inanıyoruz. Bu hafta iç sahada Samsun temsilcisi ile oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Denizlili sporseverleri takıma destek vermeye bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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