Batman'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine tepki göstererek, "Bingöl'de olanları duydunuz, gördünüz ve şahit oldunuz. Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var. Batman buna göz mü yumacak? Milletimiz buna göz mü yumacak? ve adına utanmadan da 'millet ittifakı' diyen bir zillet ittifakı var ortada." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde düzenlenen, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, hastaneler, spor tesisleri, stadyum, yeşil alanlar ve 36 fabrikanın kente kazandırıldığını söyledi.

"Peki biz bunlarla uğraşırken, yerli, milli dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat derken milletin derdiyle dertlenirken, huzur ve güvenlik derken muhalefet ne yapıyor? Bingöl'de olanları duydunuz, gördünüz ve şahit oldunuz. Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var. Batman buna göz mü yumacak? Milletimiz buna göz mü yumacak? ve adına utanmadan da 'millet ittifakı' diyen bir zillet ittifakı var ortada. Bizim milletimizi kimse inandıramaz." ifadelerini kullanan Oktay, millete kimsenin yalan söyleyemeyeceğini belirtti.

Oktay, "Onlar üretim bilmezler, sizin istihdamınızla ilgilenmezler, sizin derdinizle dertlenmezler ancak bir sonraki hedeflerine ulaşmak için CHP'siyle, HDP'siyle size nasıl yalan söyleriz onun hesabı kitabı içindeler. Mertçe sizin karşınıza da çıkıp 'biz buyuz' diyemezler, saklamaya çalışırlar. İşte ne kadar saklarlarsa saklasınlar Bingöl'de ortaya çıktı, milletimize dil uzatıyorlar. Biz şehidin emanetine, namusuna dil uzatılmasını affetmeyiz. Milletimiz de affetmeyecek. Affedecek misiniz? 2023'de bunun cevabını verecek misiniz?" diye konuştu.

"Türkiye'nin gördüğü itibara Roma'da şahit oldunuz değil mi? Peki bu CHP veya HDP'nin Türkiye'nin aleyhine bir şey söylemedikleri sürece itibar göreceklerini zannediyor musunuz? Dışarıda gördükleri itibarın tamamı Türkiye aleyhine konuştukları müddetçe. Yani sizleri, milleti, bizleri, hükümeti, liderini ve bütün her şeyiyle Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek için ancak bunlar dışarıda itibar görürler." diyen Oktay, bu partilerin Türkiye'nin ve vatandaşların çıkarlarını savunmak için nefes harcamadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Batman'a huzur, güzellik, zenginlik ve kardeşliğin yakıştığını belirterek, "Allah bu tabloyu nice yıllar buradan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Yeni sağlık tesisimizle Batman artık yeni hekimler yetiştirecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte 2002'de 109 olan hekim sayısının bugün 254'ü uzman tabip olmak üzere 693'e, yapılan yatırımlarla yatak kapasitesinin de 1150'ye ulaştığını bildirdi.

Batman'ın nüfusa oranla yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından ilk 5 il arasında bulunduğuna dikkati çeken Koca, 49 aile sağlığı merkezinde toplam 198 aile hekimliği biriminin hizmet verdiğini aktardı.

Koca, 400 yataklı yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Batman Bölge Devlet Hastanesi ile birleşerek, "eğitim araştırma hastanesi" statüsü kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlimize yakışır bu yeni sağlık tesisimizle Batman artık yeni hekimler yetiştirecek. Eğitim Araştırma Hastanemizle 2018 ile 2021 yılları arasında 3'ü ilçe devlet hastanesi, 4'ü sağlık kompleksi olmak üzere yaklaşık 550 milyon lira maliyetli 18 projemiz tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra yatırım programımızda yeni hastane ve 5 aile sağlığı merkezi olmak üzere 6 projemiz daha bulunmaktadır. Çok yakında inşaatına başlayacağımız 500 yatak kapasiteli Batman Şehir Hastanesi Projemizin ihalesi de yapıldı. Biz bir arada oldukça, birlikte yürüdükçe yollar kısalacak, aşılmaz denilen engeller aşılacaktır."

"Yaşam standartlarını yükseltecek projelerimize devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güçlü bir ulaşım altyapısı kurduklarını belirterek, Türkiye genelinde yaptıkları 28 bin 400 kilometreyi aşan bölünmüş yol ağının 150 kilometresini son 19 yılda sadece Batman'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Bunun yanında köprülerimiz, tünellerimiz, yollarımız devam ediyor. Devam eden projelerimizi inşallah bitirerek, sizlerin yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam standartlarını yükseltecek projelerimize devam edeceğiz. Amacımız devam eden projelerimizin bitirilmesi, yeni ihtiyaçların, taleplerin de bir planlama doğrultusunda devam etmesidir." şeklinde konuştu.

"Batman fitne odaklarına en güzel mesajı veriyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise Batman'da bugün yüksek kalitede ve konforda stat, olimpik yüzme havuzu ve spor tesisleri ile her alandaki tesislerin bu tören ile faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Kasapoğlu, "Batman'da 19 yıldaki devrimlerimizi yeni tesislerle birlikte taçlandıracağız. Sizler yeter ki isteyin. Bugüne kadar olduğu gibi Batmanlı kardeşlerimizin, tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz. Batman bugün fitne odaklarına, terörden beslenenlere, kardeşliğin sesi, birlik ve beraberliğin gücüyle en güzel mesajı veriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve huzurun şehri Batman'ın bugün muhteşem olduğunu dile getirerek, "Batman '2023'te ben de varım Türkiye.' desin, biz neleri başarırız." dedi.