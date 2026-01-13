Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümleri yıkılıyor - Son Dakika
Yaşam

Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümleri yıkılıyor

13.01.2026 15:02
Beşiktaş Bebek'te bulunan ve İstanbul'un en eski pastanelerinden biri olan Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı ve binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler yıkılmaya başladı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Bu, boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmalarının devamı niteliğinde.

BEŞİKTAŞ Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümlerinin yıkımına başlandı. Kaçak bölümlerin yıkımına katılan ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı. Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı. Yıkıma katılan ekiplerin pastanenin kaçak bölümlerindeki çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

