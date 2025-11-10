Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi - Son Dakika
Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi

Trump belgeseli İngiltere\'de fırtına kopardı, BBC\'de istifalar peşe peşe geldi
10.11.2025 13:27
İNgiliz kamu yayıncısı BBC'de Genel Müdür Tim Davie ile Haber Direktörü Deborah Turness, 2021'de ABD Kongresi'nde yaşanan olayları anlatan BBC belgeselinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin çarpıtıldığı yönündeki eleştirilerin ardından istifa etti. Ülkenin önde gelen yayın organları tarafından ilk sayfalarından duyurulan gelişme üzerine, "10 yıldan fazla süredir yaşabab en büyük kriz" yorumu yapıldı.

Geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde "2021 Kongre baskınıyla" ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin üst düzey yöneticilerinin istifa kararı İngiltere'de gazetelerin manşetlerinde geniş yer buldu.

The Guardian, Financial Times, Daily Telegraph, The Times ve Daily Mail gibi ülkenin önde gelen yayın organları, İngiliz kamu yayıncısı BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'ın istifa kararını ilk sayfalarından duyurdu.

BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness

"BBC'NİN '10 YILDAN FAZLA SÜREDİR YAŞADIĞI EN BÜYÜK' KRİZ"

Daily Telegraph gazetesi, bu çifte istifayı BBC'nin "10 yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük kriz" olarak nitelendirdi. Gazete ayrıca, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un, BBC yöneticilerinin "nihayet sorumluluklarını üstlenmelerinin doğru olduğu" yönündeki yorumlarına yer verdi.

İstifalara ana sayfasında yer veren bir diğer gazete "The Guardian" da haberinde BBC kaynaklarından birinin "bir darbe gibi" dediğini aktardı. Gazete, kurum içindeki kaynakların Turness'in ayrılışına ilişkin "dehşet havası"ndan bahsettiğini ve "İngiliz medyasının en önemli iki pozisyonunu doldurmak için arayışın başladığını" bildirdi.

Financial Times gazetesi, "Trump belgeseli üzerine kopan fırtına" başlığını attı. Gazete, Davie ve Turness'in istifalarının, BBC'nin Panorama belgeseli nedeniyle milletvekillerinden özür dilemeye hazırlandığı sırada geldiğine işaret etti.

Daily Mail gazetesi de "BBC patronları utanç içinde istifa etti" başlığını attı. Gazete, Davie'nin istifasında yer alan "Hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak nihai sorumluluğu üstlenmek zorundayım." şeklindeki açıklamasına yer verdi.

The i Paper gazetesi, "BBC patronları, başarısız Trump filmi nedeniyle istifa etti" başlığını manşete taşıdı. Gazete, Beyaz Saray'ın, Trump'ın BBC'nin Genel Müdürü'nü "istifa ettirdiği" için sevinç duyduğunu yazdı.

The Times gazetesi, Davie'nin ayrılışını "binlerce kesikle ölüm" olarak niteledi. Gazetenin haberinde, BBC'nin Gazze'deki durumu ele alışına yönelik şikayetler dahil bir dizi sorunun Davie'nin istifasına katkıda bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, geçen yıl yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa etmişti.

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

