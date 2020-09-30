Destici: "Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır" - Son Dakika

Destici: "Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Destici, partisinin genel merkezi önünde Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Destici, Sevr rüyaları gören Ermenistan'ın Orta Anadolu'dan Hazar kıyılarına uzanan boş bir "toprak hayali"nin olduğunu söyledi.

Ermenistan'ın sivillere yönelik katliam ve cinayetleri, devlet politikası haline getirdiğini ifade eden Destici, "Azerbaycan yerden göğe haklı ve Azerbaycan'ın haklılığının bizim kardeş olmamızla hiçbir ilgisi yok. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir ihtilaf yok. Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının, bütün uluslararası kuralara aykırı bir şekilde Ermenistan tarafından işgali var. Ermenistan, Karabağ'ın da içinde olduğu Azerbaycan'a ait topraklarını işgal etmiştir ve saldırılarına devam etmektedir." dedi.

Dünya üzerinde hiç kimsenin Azerbaycan'a "haksız" diyemediğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Ancak dünya üzerinde her ülkenin iç işlerine karışma hakkını kendinde görenler, bu cinayetleri ve haksızlığı düzeltmekten kaçmak için 'diplomasi' paravanının arkasına saklanıyorlar. Konuyu sürüncemede bırakıp, mevcut durumun kalıcı hale gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. Elbette tüm problemler diplomasiyle çözülecek. Ancak önce işgal edilen topraklar, Ermeni işgalcilerden temizlenecek, sonrasında masaya oturulacak. İşgal edilen topraklar geri alınmadan müzakere masasına oturmak, hatta müzakere kelimesini telaffuz etmenin anlamı da faydası da yoktur. Savaş meraklısı değiliz. Ancak, barış çağrısı yapanlar, bu kez çağrılarını Azerbaycan'a ait toprakların geri alınmasından sonrasına erteleyecekler."

Azerbaycan'ın tezlerini sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Destici, "Bugün Azerbaycan'a ait toprakların işgalini görmezden gelenler, dün kendi topraklarında aynı terör devletinin maşaları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatlarının alçakça katledilmesini de görmezden geliyorlardı. Bakın bugün de 300 PKK militanının Ermenistan devletinin bilgisi ve talebiyle Karabağ'a gittiğini biliyoruz. Esasen ASALA'nın yerini PKK almış, Ermenistan başından beri PKK'yı açıkça desteklemiştir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan Ermenilere karşı hiçbir söz ve tavırlarının olmadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Lakin sayıları 100 binden fazla olduğu kesin olan, kaçak yollarla Türkiye'ye girmiş ve kazandıkları paranın önemli bir kısmını faşist saldırgan terör devleti Ermenistan'a gönderen Ermeniler var. Bunları ne yapacağız? Elbette kulağından tutup Ermenistan'a göndermeliyiz. Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır."

Destici: Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır
Destici: Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır
Destici: Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır
Destici: Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Destici: 'Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanındadır' - Son Dakika


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