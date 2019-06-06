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BBP Genel Başkanı Destici, liderlerin bayramını tebrik etti

1 saat önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, liderlerin bayramını tebrik etti, System.String[]
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
BBP lideri Mustafa Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanını Recep Tayyip ErdoğanMeclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı telefonla arayarak kendilerinin, ailelerinin ve camialarının bayramını tebrik etti. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:50 Kaynak: DHA
Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Politika
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